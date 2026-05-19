Unikl další Pokémon, kterého si budete moci postavit z kostiček Lega

Spolupráce LEGO a značky Pokémon se zřejmě dál rozrůstá. Podle uniklých informací má další stavebnicí být Arcanine z původního Pokédexu. Informace se objevily na několika e-shopech včetně Amazonu, kde se krátce ukázaly produktové stránky ještě před oficiálním oznámením. Podle uniklého obrázku krabice má set obsahovat 1 190 dílků a údajně dorazí v srpnu 2026 za cenu kolem 110 dolarů.
Pokud se únik potvrdí, Arcanine rozšíří dosavadní řadu pokémoních stavebnic, ve které už figurují například Pikachu, Eevee, Charizard, Blastoise nebo Venusaur.