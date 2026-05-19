Unikl další Pokémon, kterého si budete moci postavit z kostiček Lega
19. 5. 2026 11:56 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Spolupráce LEGO a značky Pokémon se zřejmě dál rozrůstá. Podle uniklých informací má další stavebnicí být Arcanine z původního Pokédexu. Informace se objevily na několika e-shopech včetně Amazonu, kde se krátce ukázaly produktové stránky ještě před oficiálním oznámením. Podle uniklého obrázku krabice má set obsahovat 1 190 dílků a údajně dorazí v srpnu 2026 za cenu kolem 110 dolarů.

Pokud se únik potvrdí, Arcanine rozšíří dosavadní řadu pokémoních stavebnic, ve které už figurují například Pikachu, Eevee, Charizard, Blastoise nebo Venusaur.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
