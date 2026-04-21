Ubisoft ve čtvrtek potvrdí vydání Black Flagu

Dlouho propírané tajemství konečně míří na světlo světa. Ubisoft potvrdil, že Assassin’s Creed IV: Black Flag se vrací v nové podobě s podtitulem Assassin’s Creed Black Flag Resynced – a plné představení dorazí už tento týden 23. dubna.
Firma si přitom z celé situace dělá lehkou legraci. V oficiálním oznámení označila projekt za nejhůře utajené tajemství herního průmyslu, což není daleko od pravdy. O návratu pirátského dílu se mluví už měsíce a úniky prakticky jen čekaly na potvrzení.
Samotné odhalení proběhne formou prezentace na YouTube a mělo by konečně odpovědět na otázky, které kolem projektu visí. Tou hlavní je samozřejmě datum vydání, podle zákulisních informací by hra mohla dorazit už 9. července 2026.