Ubisoft ve čtvrtek potvrdí vydání Black Flagu
zdroj: Ubisoft

Ubisoft ve čtvrtek potvrdí vydání Black Flagu

21. 4. 2026 9:18 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Dlouho propírané tajemství konečně míří na světlo světa. Ubisoft potvrdil, že Assassin’s Creed IV: Black Flag se vrací v nové podobě s podtitulem Assassin’s Creed Black Flag Resynced – a plné představení dorazí už tento týden 23. dubna.

 

Firma si přitom z celé situace dělá lehkou legraci. V oficiálním oznámení označila projekt za nejhůře utajené tajemství herního průmyslu, což není daleko od pravdy. O návratu pirátského dílu se mluví už měsíce a úniky prakticky jen čekaly na potvrzení.

Samotné odhalení proběhne formou prezentace na YouTube a mělo by konečně odpovědět na otázky, které kolem projektu visí. Tou hlavní je samozřejmě datum vydání, podle zákulisních informací by hra mohla dorazit už 9. července 2026.

piráti remake assassins creed akční adventura
Ubisoft
Assassin's Creed IV: Black Flag Assassin's Creed Black Flag Resynced
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání

