U tvůrců Splitgate se už potřetí propouští jen měsíc po vydání nové hry

Studio 1047 Games podle všeho propouští další zaměstnance. Nová vlna škrtů přichází necelý měsíc po vydání akční střílečky Empulse a navazuje na předchozí restrukturalizace společnosti. Samotné studio zatím oficiální oznámení nevydalo, informace se ale objevily prostřednictvím příspěvků několika současných i bývalých zaměstnanců na LinkedIn.
Ředitel kontroly kvality Igor Krinitskij uvedl, že po vydání Empulse odchází velká část 1047 Games. Další zaměstnanci následně potvrdili, že jde už o třetí vlnu propouštění.
1047 Games se výrazně prosadilo díky Splitgate, které si získalo popularitu originální kombinací arénové střílečky ve stylu Halo a mechaniky portálů. Úspěch studiu v roce 2021 zajistil investici ve výši 100 milionů dolarů i ambiciózní plány stát se dalším Riot Games. Další projekty už ale na úspěch Splitgate nenavázaly. Splitgate 2 muselo po problematickém launchi přistoupit k výrazným změnám a studio následně hru znovu představilo pod názvem Splitgate: Arena Reloaded. Ani tato verze však nedosáhla popularity původního titulu. Velká očekávání zatím nenaplňuje ani Empulse. Přestože první dojmy byly převážně pozitivní, hra podle dostupných statistik na Steamu přilákala jen omezený počet hráčů.