zdroj: Two Point Studios

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Two Point Museum spojilo síly s hitem Dave the Diver

22. 6. 2026 11:07 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Two Point Studios slaví 10 let existence a jubileum slaví spoluprací svého nejnovějšího tycoonu Two Point Museum s potápěčským suši hitem Dave the Diver. Nová aktualizace tak do vašich kulturních institucí zanese svěží mořský vánek nového obsahu.

Akvárium tak ozvláštníte o několik nových ryb a umístíte do něj zajímavé relikvie, aby se jimi návštěvníci mohli kochat. A jakmile dostanou hlad, můžete v blízkosti vybudovat vlastní suši bar, abyste nasytili hladové krky a dostali do kasiček další finanční injekci.

Two Point Museum – Fantasy Finds
Two Point Museum
Two Point Museum
Galerie

V dílně mezitím můžete vyrobit kyslíkové lahve, aby se vaši experti mohli vydat na průzkum tří bodů zájmu spjatých právě s podmořskou hrou, kde najdou zmíněné novinky. K tomu přichází tradiční řada oprav, vylepšení a optimalizace, abyste měli stejně příjemný život jako návštěvníci vašich muzeí.

Pokud jste ještě nehráli základní hru, na Steamu a Xboxu ji můžete do dnešního večera zdarma vyzkoušet a využít přidružené slevy.

Smarty.cz
Tagy:
restaurace strategie potápění RPG budovatelská 2D pixel art tycoon
Zdroje:
Two Point Studios, Mintrocket
Hry:
Dave the Diver Two Point Museum
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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