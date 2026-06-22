Two Point Museum spojilo síly s hitem Dave the Diver

Two Point Studios slaví 10 let existence a jubileum slaví spoluprací svého nejnovějšího tycoonu Two Point Museum s potápěčským suši hitem Dave the Diver. Nová aktualizace tak do vašich kulturních institucí zanese svěží mořský vánek nového obsahu.
Akvárium tak ozvláštníte o několik nových ryb a umístíte do něj zajímavé relikvie, aby se jimi návštěvníci mohli kochat. A jakmile dostanou hlad, můžete v blízkosti vybudovat vlastní suši bar, abyste nasytili hladové krky a dostali do kasiček další finanční injekci.
V dílně mezitím můžete vyrobit kyslíkové lahve, aby se vaši experti mohli vydat na průzkum tří bodů zájmu spjatých právě s podmořskou hrou, kde najdou zmíněné novinky. K tomu přichází tradiční řada oprav, vylepšení a optimalizace, abyste měli stejně příjemný život jako návštěvníci vašich muzeí.
Pokud jste ještě nehráli základní hru, na Steamu a Xboxu ji můžete do dnešního večera zdarma vyzkoušet a využít přidružené slevy.