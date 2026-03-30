Tvůrci We Happy Few a South of Midnight už chystají další projekt

Studio Compulsion Games už nějakou dobu patří pod Microsoft, pod jehož hlavičkou loni vydalo magickou akční adventuru z jižanských bažin South of Midnight (recenze). Fanoušci We Happy Few prominou, ale jde o jejich dosud nejlepší titul, který jim zjevně zajistil možnost dalšího fungování.
Studio už začalo pracovat na další hře, která znovu vzniká pod zbrusu novou značkou. Prozradil to samotný zakladatel Joe Palin v příspěvku na LinkedInu, kde mimo jiné oznámil nábor nových zaměstnanců. Hledají se kupříkladu programátoři.
Dvojici trvalých rolí ve studiu doplňuje roční kontrakt pro dva podpůrné programátory se zaměřením na herní mechanismy, ale také seniorního designéra úrovní a umělce, kteří by navrhli postavy. Další detaily Palin neprozradil, ale zájemci by měli být schopní pracovat v Kanadě nebo Spojených státech amerických, takže pro tuzemské vývojáře nabídka úplně není, pokud nechtějí zvážit stěhování.