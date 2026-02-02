zdroj: Liquid Swords

Tvůrce Just Cause oživuje ducha Drivera. Samson sází na honičky, pěsti a stárnoucího psance

2. 2. 2026 15:50 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Už prosincové odhalení akce Samson naznačilo, že tvůrce Just Cause Christofer Sundberg chystá společně se svým týmem osobitý dárek pro fanoušky série Driver. Hlavním hrdinou je stárnoucí kriminálník Samson McCray, po němž jde prakticky každý, zatímco on se snaží splatit své dluhy a přežít ve městě, které mu nic nedaruje zadarmo.

Nový vývojářský deníček připomíná, že cesta k cíli nespočívá jen v točení volantem. McCray se umí ohánět pěstmi a v krizových situacích se nebojí fyzického řešení. Přesto zůstává především řidičem, a právě vozidla budou jeho hlavním nástrojem. Poslouží nejen při zběsilých honičkách plných destrukce, ale i při průzkumu města, které se má dynamicky měnit podle vašich rozhodnutí.

Už z videí je evidentní, že Samson nebude žádnou AAA produkcí, čemuž odpovídá i nižší cenovka. Při oznámení autoři slibovali vydání na začátku letošního roku, konkrétní datum ale zatím nepadlo. Jistá je zatím jen verze pro PC, zatímco konzolové edice mají dorazit později.

Tagy:
akční městská akce
Zdroje:
Liquid Swords
Hry:
Samson
