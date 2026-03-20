Turbo upíři z Vampire Crawlers vylezou z kobek už v dubnu

Studio poncle v nové ukázce stylizuje své logo do jednoho supermarketového řetězce, což zjevně má odrážet jejich důraz na kvalitu za lidovou cenu. Po Vampire Survivors ji hodlá přinést s karetním nástupcem v podobě Vampire Crawlers, kteří vyjdou možná dříve, než byste čekali.
Tým vtipnou upoutávkou oznámil, že se plná verze na PC a konzolích objeví už 21. dubna. Zájemci tak už za měsíc mohou opustit stále dostupnou demoverzi a přejít k plnohodnotnému zážitku, kde najdou nejen nové karty a lokace.
Zdejší krvesajská smetánka navíc zřejmě nepotřebuje ta nejdražší vína a vystačí si s ekvivalentem červeného krabicáku. Nová turbo karetka vás totiž vyjde na 9,99 eur, což je lepší poměr cena/výkon, než jaký nabízí mnohé jiné tituly. Tak na zdraví!