zdroj: poncle

Turbo upíři z Vampire Crawlers vylezou z kobek už v dubnu

20. 3. 2026 12:03 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Studio poncle v nové ukázce stylizuje své logo do jednoho supermarketového řetězce, což zjevně má odrážet jejich důraz na kvalitu za lidovou cenu. Po Vampire Survivors ji hodlá přinést s karetním nástupcem v podobě Vampire Crawlers, kteří vyjdou možná dříve, než byste čekali.

Tým vtipnou upoutávkou oznámil, že se plná verze na PC a konzolích objeví už 21. dubna. Zájemci tak už za měsíc mohou opustit stále dostupnou demoverzi a přejít k plnohodnotnému zážitku, kde najdou nejen nové karty a lokace.

Zdejší krvesajská smetánka navíc zřejmě nepotřebuje ta nejdražší vína a vystačí si s ekvivalentem červeného krabicáku. Nová turbo karetka vás totiž vyjde na 9,99 eur, což je lepší poměr cena/výkon, než jaký nabízí mnohé jiné tituly. Tak na zdraví!

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
