Třetí série The Last of Us obsadila dvě prominentní postavy
23. 3. 2026 10:57 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Třetí a dost možná i poslední série seriálového The Last of Us nedávno získala dvě zajímavé posily v podobě Patricka Wilsona a Jasona Rittera. Netrvalo ale dlouho a tvůrci oznamují, kdo ztvární další dvě klíčové postavy, tentokrát sourozenecké duo Yaru a Leva.

Trans teenagera se zhostí Kyriana Kratter, zatímco jeho sestru si zahraje Michelle Mao. Mao se na radar seriálových fanoušků zapsala především díky své roli v Bridgertonových a druhou zmíněnou herečku znáte, pokud jste viděli nakonec docela příjemný rodinný seriál Bludná banda ze světa Hvězdných válek.

The Last of Us – Yara and Lev

Třetí řada by se pak své premiéry měla dočkat někdy v průběhu příštího roku a podle dosavadních náznaků dojde na konec příběhu známého z The Last of Us: Part II, proto ten predikovaný konec adaptace.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
