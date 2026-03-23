Třetí série The Last of Us obsadila dvě prominentní postavy

Třetí a dost možná i poslední série seriálového The Last of Us nedávno získala dvě zajímavé posily v podobě Patricka Wilsona a Jasona Rittera. Netrvalo ale dlouho a tvůrci oznamují, kdo ztvární další dvě klíčové postavy, tentokrát sourozenecké duo Yaru a Leva.
Trans teenagera se zhostí Kyriana Kratter, zatímco jeho sestru si zahraje Michelle Mao. Mao se na radar seriálových fanoušků zapsala především díky své roli v Bridgertonových a druhou zmíněnou herečku znáte, pokud jste viděli nakonec docela příjemný rodinný seriál Bludná banda ze světa Hvězdných válek.
Třetí řada by se pak své premiéry měla dočkat někdy v průběhu příštího roku a podle dosavadních náznaků dojde na konec příběhu známého z The Last of Us: Part II, proto ten predikovaný konec adaptace.