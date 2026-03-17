Třetí řada The Last of Us obsazuje další role
zdroj: Eurogamer

17. 3. 2026 12:13 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Seriál The Last of Us rozšiřuje obsazení pro třetí sérii o další známé tváře. Podle informací serveru Deadline se k projektu připojí Patrick Wilson a Jason Ritter. Patrick Wilson si zahraje Jerryho, otce Abby – klíčovou postavu z The Last of Us Part II, která má zásadní vliv na celý příběh. Jde o relativně menší, ale velmi důležitou roli. Wilson má za sebou bohatou kariéru napříč filmem i televizí, kde se objevil například V zajetí démonů, Fargo nebo Conjuring, Fargo nebo Zákeřný.

Druhou novou posilou je Jason Ritter, který ztvární Hanleyho, vojáka frakce WLF. Ten bude součástí dění kolem Abby a jejího příběhového oblouku. Oba herci doplní už dříve potvrzené hvězdy – Kaitlyn Dever jako Abby a Bellu Ramsey v roli Ellie. Zajímavostí je, že Neil Druckmann, jeden z tvůrců herní předlohy i seriálu, po druhé sérii ustoupil z aktivní role showrunnera. Vrací se naplno k práci ve studiu Naughty Dog, kde se věnuje novému projektu Intergalactic: The Heretic Prophet. Na seriálu ale zůstává zapojen na vysoké úrovni, aby dohlédl na věrnost adaptace.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
