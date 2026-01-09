Třetí řada seriálového Falloutu zřejmě dorazí relativně brzy

Druhá řada seriálového Falloutu zatím odvysílala čtyři díly a fanoušci by nemohli být spokojenější. Skvělá práce se zdrojovým materiálem i pomrkávání na herní odkazy při zachování vyprávění, které funguje samo o sobě, hladí opadanou kůži nejednomu ghúlovi. Ratingy jsou přitom vysloveně parádní, proto se Amazon zjevně rozhodl, že produkci popožene.
Podle webu Production List by natáčení třetí řady mělo odstartovat o dva měsíce dříve oproti původnímu plánu. Kamery se nově mají naplno rozjet už 1. května v kalifornském městu Santa Clarita, kde se točila i velká část druhé řady.
Reálně by to mohlo znamenat, že se zkrátí i vysílací pauza mezi sériemi, kdy mezi premiérami první a druhé řady uběhl víc než rok a půl. Částečně i proto, že díly druhé série vychází postupně, zatímco první vyšla najednou.
Zpráva Production Listu současně potvrzuje, že se s třetí sérií vrátí i tvůrci v podobě Genevy Robertson-Dworet a Grahama Wagnera, stejně jako Jonathan Nolan v roli výkonného producenta.