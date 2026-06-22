Transparentnější konzolová válka: Xbox do svého obchodu přidal štítek pro exkluzivity
zdroj: Epic

Transparentnější konzolová válka: Xbox do svého obchodu přidal štítek pro exkluzivity

PC Xbox Series

22. 6. 2026 15:46 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Microsoft zjevně postupně zjistil, že bez exkluzivních her to úplně nejde, a proto se k nim pomalu vrací. Gears of War: E-Day a Clockwork Revolution tak na strojích od Sony ani od Nintenda neuvidíme, což jistě leckoho zamrzí. Aby Xbox předešel zmatení, zavádí ve svém obchodě nový štítek.

Pokud vlastníte Xbox Series X/S a zamíříte do místního obchodu, u nového dílu testosteronové akce najdete označení „Exkluzivní“, aby bylo jasné, že na jiné konzoli si tento titul neužijete. Mějte ale na paměti, že PC v řeči Microsoftu stále spadá do ekosystému Xboxu, takže na něm se objeví.

zdroj: Microsoft

Zároveň jde o poměrně dobrý způsob pro uživatele konzole, aby se lépe vyznali v tom, jaké hry bude mít i konkurence a jaké nikoliv. Ostatně šéf obsahu Matt Booty dal jasně najevo, že řada her zůstane multiplatformní, především tedy multiplayerové projekty a hry jako služby, což je přístup, který minimálně zpočátku může být u nově nastavené strategie mírně matoucí.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi steampunk střílečka prequel
Zdroje:
Microsoft, IGN, Xbox
Hry:
Clockwork Revolution Gears of War: E-Day
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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