Transparentnější konzolová válka: Xbox do svého obchodu přidal štítek pro exkluzivity

Microsoft zjevně postupně zjistil, že bez exkluzivních her to úplně nejde, a proto se k nim pomalu vrací. Gears of War: E-Day a Clockwork Revolution tak na strojích od Sony ani od Nintenda neuvidíme, což jistě leckoho zamrzí. Aby Xbox předešel zmatení, zavádí ve svém obchodě nový štítek.
Pokud vlastníte Xbox Series X/S a zamíříte do místního obchodu, u nového dílu testosteronové akce najdete označení „Exkluzivní“, aby bylo jasné, že na jiné konzoli si tento titul neužijete. Mějte ale na paměti, že PC v řeči Microsoftu stále spadá do ekosystému Xboxu, takže na něm se objeví.
Zároveň jde o poměrně dobrý způsob pro uživatele konzole, aby se lépe vyznali v tom, jaké hry bude mít i konkurence a jaké nikoliv. Ostatně šéf obsahu Matt Booty dal jasně najevo, že řada her zůstane multiplatformní, především tedy multiplayerové projekty a hry jako služby, což je přístup, který minimálně zpočátku může být u nově nastavené strategie mírně matoucí.