Tomb Raider: Legacy of Atlantis možná čeká odklad na příští rok

Tomb Raider: Legacy of Atlantis bude remakem prvního dílu kultovní série o chrabré archeoložce, který měl vyjít ještě letos. Tým z Crystal Dynamics ale podle všeho vůbec nestíhá a vypadá to, že by se moderní předělávka hledání bájné Atlantidy mohla posunout až na příští rok.
S domněnkou přichází leaker RaidersSociety, který konkrétně hovoří o odkladu na únor 2027. Jde přirozeně o nepříliš podloženou spekulaci, tento konkrétní účet však v minulosti přišel s několika správnými informacemi ještě před oficiálním potvrzením, takže i tentokrát existuje reálná možnost, že se nemýlí.
?Tomb Raider: Legacy of Atlantis is rumored to be released in February 2027. pic.twitter.com/RtuqRhJdpd— Society of Raiders (@RaidersSociety) April 6, 2026
Odsun by nicméně dával smysl ve světle událostí posledních měsíců. Crystal Dynamic totiž v březnu postihla už čtvrtá vlna propouštění za posledních 12 měsíců a vývojářský tým se tak povážlivě ztenčil. Na druhou stranu, na remaku pracuje i polské studio Flying Wild Hog, které by mohlo vývoj pomoct udržet na správné koleji.
Kdyby nicméně k odsunu nakonec došlo, znamenalo by to, že se Lara v příštím roce vydá rovnou na dvě herní výpravy. Chystá se na něj totiž i Tomb Raider: Catalyst, jež má být svěžím větrem v sérii a vzniká ve spolupráci s Amazonem. K tomu společnost chystá premiéru hraného seriálu se Sophie Turner v hlavní roli, jehož natáčení si momentálně dává vynucenou pauzu kvůli hereččině zranění.