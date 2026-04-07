Tomb Raider: Legacy of Atlantis možná čeká odklad na příští rok
zdroj: Crystal Dynamics

PC PlayStation 5 Xbox Series

7. 4. 2026 14:09 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Tomb Raider: Legacy of Atlantis bude remakem prvního dílu kultovní série o chrabré archeoložce, který měl vyjít ještě letos. Tým z Crystal Dynamics ale podle všeho vůbec nestíhá a vypadá to, že by se moderní předělávka hledání bájné Atlantidy mohla posunout až na příští rok.

S domněnkou přichází leaker RaidersSociety, který konkrétně hovoří o odkladu na únor 2027. Jde přirozeně o nepříliš podloženou spekulaci, tento konkrétní účet však v minulosti přišel s několika správnými informacemi ještě před oficiálním potvrzením, takže i tentokrát existuje reálná možnost, že se nemýlí.

Odsun by nicméně dával smysl ve světle událostí posledních měsíců. Crystal Dynamic totiž v březnu postihla už čtvrtá vlna propouštění za posledních 12 měsíců a vývojářský tým se tak povážlivě ztenčil. Na druhou stranu, na remaku pracuje i polské studio Flying Wild Hog, které by mohlo vývoj pomoct udržet na správné koleji.

Kdyby nicméně k odsunu nakonec došlo, znamenalo by to, že se Lara v příštím roce vydá rovnou na dvě herní výpravy. Chystá se na něj totiž i Tomb Raider: Catalyst, jež má být svěžím větrem v sérii a vzniká ve spolupráci s Amazonem. K tomu společnost chystá premiéru hraného seriálu se Sophie Turner v hlavní roli, jehož natáčení si momentálně dává vynucenou pauzu kvůli hereččině zranění.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz

Nejnovější články