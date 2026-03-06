Titan Quest II se zavázalo k vyšší kadenci aktualizací
zdroj: Foto: Grimlore Games

Titan Quest II se zavázalo k vyšší kadenci aktualizací

PC PlayStation 5 Xbox Series

6. 3. 2026 11:33 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Z Titan Questu II se asi nestane nejlepší ARPG široko daleko, ale příznivce jedničky tahle antická diablovka potěší (dojmy). Navíc se stále skrývá v předběžném přístupu, kam v únoru dorazila třetí kapitola. Na toto konto Grimlore Games sdílejí mapu obsahu pro letošní rok, v němž zařadí nový rychlostní stupeň.

Titan Quest II
Titan Quest II
Titan Quest II
Galerie

Velké aktualizace budou přicházet každé tři měsíce a proloží je menší updaty řešící balanční věci či méně důležité prvky. V těchto aktualizacích se skrývá třetí kapitola, která vás zavede do The Wild Lands, ale taktéž Spirit Mastery s novým mistrovstvím zaměřeným na vyvolávání bytostí, k nimž se váže i prohloubení možností výroby. Titan Quest II – Roadmap zdroj: THQ Nordic

Všechny výše zmíněné novinky by měly stihnout ještě první polovinu roku, aby se v té druhé mohli ukázat kapitoly další, nové předměty, nepřátelé, bossové, úkoly, vylepšený multiplayer nebo lokalizace do dalších jazyků. Aktuální formu si vyzkoušíte na PC, pokud zaplatíte 34,99 eur.

Smarty.cz
Tagy:
RPG Aakční mytologické
Zdroje:
THQ Nordic
Hry:
Titan Quest II
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Pragmata – Hlavní ukázka
Pragmata – Hlavní ukázka
Kromlech - Release Trailer
Kromlech - Release Trailer
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Fight Club #763 – Herní degustační menu
Stage Tour – Představení
Stage Tour – Představení
Samson – Datum vydání
Samson – Datum vydání
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Pokémon Winds & Waves – Oznámení
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Resident Evil Requiem || GamesPlay
Flesh & Wire - Oznámení
Flesh & Wire - Oznámení
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Fight Club #762 – Rekviem za Resident Evil
Arc Radiers - Shrouded Sky
Arc Radiers - Shrouded Sky
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Forza Horizon 6 – Objevte Japonsko
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Slay the Spire 2 – Datum vydání EA
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Fight Club #761 – Co se urodilo na State of Play 2026
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Kingdom Come: Deliverance - Update pro PS5 a Xbox Series X/S
Project Windless – Odhalení
Project Windless – Odhalení
Untitled John Wick Game – Představení
Untitled John Wick Game – Představení
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
Rayman: 30th Anniversary Edition – Ukázka k vydání
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
God of War: Sons of Sparta – Oznámení
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání

Nejnovější články