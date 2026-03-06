Titan Quest II se zavázalo k vyšší kadenci aktualizací

Z Titan Questu II se asi nestane nejlepší ARPG široko daleko, ale příznivce jedničky tahle antická diablovka potěší (dojmy). Navíc se stále skrývá v předběžném přístupu, kam v únoru dorazila třetí kapitola. Na toto konto Grimlore Games sdílejí mapu obsahu pro letošní rok, v němž zařadí nový rychlostní stupeň.
Velké aktualizace budou přicházet každé tři měsíce a proloží je menší updaty řešící balanční věci či méně důležité prvky. V těchto aktualizacích se skrývá třetí kapitola, která vás zavede do The Wild Lands, ale taktéž Spirit Mastery s novým mistrovstvím zaměřeným na vyvolávání bytostí, k nimž se váže i prohloubení možností výroby.
Všechny výše zmíněné novinky by měly stihnout ještě první polovinu roku, aby se v té druhé mohli ukázat kapitoly další, nové předměty, nepřátelé, bossové, úkoly, vylepšený multiplayer nebo lokalizace do dalších jazyků. Aktuální formu si vyzkoušíte na PC, pokud zaplatíte 34,99 eur.