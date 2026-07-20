Tides of Annihilation přišly o svou hlavní hvězdu
zdroj: Eclipse Glow Games

Tides of Annihilation přišly o svou hlavní hvězdu

PC PlayStation 5 Xbox Series

20. 7. 2026 13:20 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Tides of Annihilation slibuje stylovou řež z neostředověku inspirovaného artušovskými legendami očima hlavní hrdinky Gwendolyn, která se snaží zachránit svou sestru a obnovit svět. Jen se bude muset obejít bez své hlavní hvězdy.

Gwendolyn totiž měla původně ztvárnit cenami ověnčená dabérka Jennifer English, kterou znáte z Clair Obscurs: Expedition 33 nebo z Baldur's Gate III. Ta se však v červnu role vzdala, jelikož si na svá bedra vzala příliš mnoho závazků, což si začalo vybírat daň na jejím zdraví.

zdroj: Eclipse Glow Games

„V poslední době jsem cítila potřebu zpomalit a přehodnotit závazky, které jsem si na sebe vzala. Po pečlivém zvážení jsem si uvědomila, že si musím udělat čas na odpočinek a řádně se postarat o své duševní i fyzické zdraví. S ohledem na to jsem učinila těžké, avšak pro mě nezbytné rozhodnutí odstoupit od projektu v okamžiku, kdy vstupuje do další fáze,“ napsala herečka na svůj Instagram.

Studio Eclipse Glow o rozhodnutí vědělo od června, přičemž její rozhodnutí respektuje a přeje jí pevné zdraví. Mezitím už nalezli náhradu, jejíž jméno sice zatím nezveřejnili, ale podle všeho v poslední době zanechala silný dojem a tým se teď moc těší, až se podělí o novou interpretaci postavy.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy
Zdroje:
VGChronicles
Hry:
Tides of Annihilation
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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