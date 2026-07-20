Tides of Annihilation přišly o svou hlavní hvězdu

Tides of Annihilation slibuje stylovou řež z neostředověku inspirovaného artušovskými legendami očima hlavní hrdinky Gwendolyn, která se snaží zachránit svou sestru a obnovit svět. Jen se bude muset obejít bez své hlavní hvězdy.
Gwendolyn totiž měla původně ztvárnit cenami ověnčená dabérka Jennifer English, kterou znáte z Clair Obscurs: Expedition 33 nebo z Baldur's Gate III. Ta se však v červnu role vzdala, jelikož si na svá bedra vzala příliš mnoho závazků, což si začalo vybírat daň na jejím zdraví.
„V poslední době jsem cítila potřebu zpomalit a přehodnotit závazky, které jsem si na sebe vzala. Po pečlivém zvážení jsem si uvědomila, že si musím udělat čas na odpočinek a řádně se postarat o své duševní i fyzické zdraví. S ohledem na to jsem učinila těžké, avšak pro mě nezbytné rozhodnutí odstoupit od projektu v okamžiku, kdy vstupuje do další fáze,“ napsala herečka na svůj Instagram.
Studio Eclipse Glow o rozhodnutí vědělo od června, přičemž její rozhodnutí respektuje a přeje jí pevné zdraví. Mezitím už nalezli náhradu, jejíž jméno sice zatím nezveřejnili, ale podle všeho v poslední době zanechala silný dojem a tým se teď moc těší, až se podělí o novou interpretaci postavy.