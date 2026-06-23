THQ Nordic svolává letní prezentaci. Ukáže Titan Quest II a další novinky
zdroj: THQ Nordic

THQ Nordic svolává letní prezentaci. Ukáže Titan Quest II a další novinky

PC Switch PlayStation 5 Xbox Series

23. 6. 2026 16:01 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Vydavatelství THQ Nordic ze skupiny Embracer oznámilo termín své tradiční digitální prezentace. THQ Nordic Digital Showcase 2026 proběhne 7. srpna ve 21:00 a podle pořadatelů nabídne nabitou sestavu novinek, informací o dříve oznámených hrách i dosud neoznámených projektů. Chybět nemají dlouho očekávaná odhalení, nová data vydání ani čerstvé ukázky z připravovaných her. Přenos bude možné sledovat prostřednictvím YouTube a Twitche či na Steamu.

 

Svou účast potvrdila například audiovizuálně impozantní 2D plošinovka The Eternal Life of Goldman, historické RPG Expeditions: Samurai, nástupce Dark Messiah Fatekeeper, středověká budovatelská simulace z Brna The Guild: Europa 1410, očekávané akční RPG Titan Quest II, slovenský lovecký simulátor Way of the Hunter 2 nebo destrukční závody Wreckfest 2. THQ Nordic zároveň láká na další oznámení, která si zatím nechává pro sebe, takže není vyloučené, že se v srpnu dočkáme i několika překvapení.

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Tagy:
Japonsko strategie simulace fantasy RPG Závodní historická plošinovka kreslená lov destrukce CRPG Aakční mytologické bojová příběhové RPG Expeditions (série)
Zdroje:
THQ Nordic
Hry:
Titan Quest II Wreckfest 2 The Eternal Life of Goldman The Guild: Europa 1410 Fatekeeper Way of the Hunter 2 Expeditions: Samurai
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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