The First Berserker: Khazan slaví rok od vydání a dělí se o statistiky úmrtí

31. 3. 2026 12:35 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Akční řežba The First Berserker: Khazan slaví rok od vydání a vývojáři z Neople to berou jako ideální příležitost bilancovat, poděkovat hráčům a zároveň jim přihodit drobnou odměnu. Kromě zajímavých statistik z prvního roku totiž dorazil i výroční balíček vybavení, který si připíše každý majitel hry – bez ohledu na to, jestli se do ní už vůbec přihlásil.

Kreativní ředitel Junho Lee v otevřeném vzkazu komunitě přiznává, že mu vydání Khazana připadá jako včera, a zároveň dává najevo, jak osobní projekt to pro něj byl. „Do vývoje Khazana jsem vložil celé své srdce a říkal si, že to bude hra, na kterou vsadím celou svou kariéru,“ říká s tím, že do vývoje vložil veškerou energii. Odezva hráčů a jejich aktivita ho ale podle vlastních slov žene dál. „Chci vytvořit něco ještě lepšího,“ dodává s náznakem, že Khazan rozhodně neřekl poslední slovo.

Aby studio hráčům poděkovalo, rozdává všem speciální set Immortal Fury, tedy výroční brnění a zbraně. Zároveň zveřejnilo i čísla, která dávají docela plastický obrázek o tom, jak se titul během prvního roku hrál. Na normální obtížnost sáhlo 35 % hráčů, zatímco ke konci hry se probojovalo 40 % z nich. A pak tu máme extrémy – jeden hráč zvládl hardcore obtížnost, tedy tu úplně nejtěžší, dokončit za pouhých 130 minut.

Na expertní obtížnosti byl největším postrachem boss Viper, který má na svědomí 17,7 milionu úmrtí. V hardcore režimu kraluje Maluca s více než 206 tisíci zabitími. Celkově už hráči po celém světě nasbírali 273,8 milionu smrtí. A ne vždy za to mohou nepřátelé – gravitace si připsala 20 milionů obětí, statusové efekty 5,5 milionu a pasti dalších 2,29 milionu. Mezi nejnebezpečnější běžné nepřátele pak patří Pincer Spider, Lunatic Destroyer a Wild Bear.

Co se týče výbavy, nejvíc hráčů sáhlo po kopí, konkrétně 38 %. A pak jsou tu jedinci, kteří se rozhodli zahodit veškeré vybavení a jít na věc holýma rukama – dohromady takhle padlo 43 bossů. Absolutní rekord pak drží souboj s bossem Reese na hardcore obtížnosti, který někdo zvládl za pouhých 17 sekund. To už zavání buildem, na který by stálo za to se podívat zblízka.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
