The Duskbloods si zahrajeme už letos v létě. FromSoftware chystá první test serverů

Stále poměrně tajemný projekt The Duskbloods od studia FromSoftware se znovu připomněl během posledního Nintendo Directu. Exkluzivita pro Switch 2 sice stále nemá přesné datum vydání a upoutávka byla na nové informace vlastně skoupá, vývojáři nicméně aspoň potvrdili, že letos v létě proběhne uzavřený síťový test. O podmínkách registrace ani konkrétním termínu zatím nepadlo ani slovo, fanoušci si však budou moci vůbec poprvé osahat hru, která už při svém oznámení vzbudila pozornost výraznou gotickou stylizací a také exkluzivitou pro hybridní konzoli od Nintenda.
The Duskbloods navazuje na experimenty studia s multiplayerem, kterým dalo průchod třeba loni v Elden Ring Nightreign. Podle dřívějších vyjádření režiséra Hidetaky Mijazakiho bude hra stavět na PvPvE soubojích, v nichž se až osm lidí utká nejen mezi sebou, ale i proti nebezpečným počítačem ovládaným protivníkům. Přestože vizuální styl svádí ke srovnání s Bloodborne, jde o zcela novou značku vytvořenou speciálně pro Switch 2, kde se FromSoft letos hodlá pořádně uhnízdit. Vedle The Duskbloods totiž na konzoli koncem srpna zamíří také Elden Ring: Tarnished Edition.