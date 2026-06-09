The Duskbloods si zahrajeme už letos v létě. FromSoftware chystá první test serverů
zdroj: FromSoftware

The Duskbloods si zahrajeme už letos v létě. FromSoftware chystá první test serverů

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

9. 6. 2026 17:07 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Stále poměrně tajemný projekt The Duskbloods od studia FromSoftware se znovu připomněl během posledního Nintendo Directu. Exkluzivita pro Switch 2 sice stále nemá přesné datum vydání a upoutávka byla na nové informace vlastně skoupá, vývojáři nicméně aspoň potvrdili, že letos v létě proběhne uzavřený síťový test. O podmínkách registrace ani konkrétním termínu zatím nepadlo ani slovo, fanoušci si však budou moci vůbec poprvé osahat hru, která už při svém oznámení vzbudila pozornost výraznou gotickou stylizací a také exkluzivitou pro hybridní konzoli od Nintenda.

zdroj: FromSoftware

The Duskbloods navazuje na experimenty studia s multiplayerem, kterým dalo průchod třeba loni v Elden Ring Nightreign. Podle dřívějších vyjádření režiséra Hidetaky Mijazakiho bude hra stavět na PvPvE soubojích, v nichž se až osm lidí utká nejen mezi sebou, ale i proti nebezpečným počítačem ovládaným protivníkům. Přestože vizuální styl svádí ke srovnání s Bloodborne, jde o zcela novou značku vytvořenou speciálně pro Switch 2, kde se FromSoft letos hodlá pořádně uhnízdit. Vedle The Duskbloods totiž na konzoli koncem srpna zamíří také Elden Ring: Tarnished Edition.

Smarty.cz
Tagy:
akční fantasy upíři PvPvE soulslike
Zdroje:
FromSoftware
Hry:
The Duskbloods
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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