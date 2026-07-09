The Crew Motorfest se chystá na Nintendo Switch 2

The Crew Motorfest se letos na podzim rozšíří o další platformu. Ubisoft oznámil, že populární závodní hra dorazí na Nintendo Switch 2 už 8. října. Hra bude dostupná jak v digitální podobě prostřednictvím Nintendo eShopu, tak i v klasické krabicové edici.
The Crew Motorfest vás zavede na havajské souostroví, kde nabízí rozsáhlý otevřený svět zaměřený na objevování, závodění i sbírání automobilů. Tvůrci lákají na svobodu pohybu, pestré prostředí a možnost užít si jízdu vlastním stylem. Součástí hry jsou tematické kampaně inspirované různými obdobími automobilové kultury, rozsáhlé možnosti úprav vozidel i stovky kilometrů silnic napříč tropickým ostrovem.
Nechybí ani podpora nástroje TrackForge, který umožňuje komunitě vytvářet vlastní tratě a závodní výzvy. Díky tomu se nabídka obsahu průběžně rozšiřuje o nové závody vytvořené samotnými hráči. Vedle sólo hraní nabízí The Crew Motorfest také online režimy, ve kterých mohou hráči společně objevovat svět nebo soutěžit v různých disciplínách.