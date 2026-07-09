The Crew Motorfest se chystá na Nintendo Switch 2
zdroj: Ubisoft

The Crew Motorfest se chystá na Nintendo Switch 2

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

9. 7. 2026 11:36 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

The Crew Motorfest se letos na podzim rozšíří o další platformu. Ubisoft oznámil, že populární závodní hra dorazí na Nintendo Switch 2 už 8. října. Hra bude dostupná jak v digitální podobě prostřednictvím Nintendo eShopu, tak i v klasické krabicové edici.

The Crew Motorfest
Recenze
The Crew Motorfest – recenze povedené závodní arkády

The Crew Motorfest vás zavede na havajské souostroví, kde nabízí rozsáhlý otevřený svět zaměřený na objevování, závodění i sbírání automobilů. Tvůrci lákají na svobodu pohybu, pestré prostředí a možnost užít si jízdu vlastním stylem. Součástí hry jsou tematické kampaně inspirované různými obdobími automobilové kultury, rozsáhlé možnosti úprav vozidel i stovky kilometrů silnic napříč tropickým ostrovem.

Nechybí ani podpora nástroje TrackForge, který umožňuje komunitě vytvářet vlastní tratě a závodní výzvy. Díky tomu se nabídka obsahu průběžně rozšiřuje o nové závody vytvořené samotnými hráči. Vedle sólo hraní nabízí The Crew Motorfest také online režimy, ve kterých mohou hráči společně objevovat svět nebo soutěžit v různých disciplínách.

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Tagy:
arkáda otevřený svět
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
The Crew Motorfest
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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