The Blood of the Dawnwalker odklad nehrozí. Hra je gold
zdroj: Rebel Wolves

The Blood of the Dawnwalker odklad nehrozí. Hra je gold

PC PlayStation 5 Xbox Series

16. 7. 2026 12:01 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Vývojáři z polského studia Rebel Wolves oznámili, že jejich debutové akční RPG The Blood of Dawnwalker dosáhlo statusu gold. To znamená, že hlavní vývoj byl dokončen a hra je připravena k výrobě fyzických kopií. Zároveň jde o potvrzení, že titul dorazí podle plánu 3. září 2026 a žádný odklad se už neočekává.

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Přestože je hra hotová, vývojáři budou až do vydání pracovat na opravách a tradiční day-one aktualizaci. Rebel Wolves vzniklo v roce 2022 a od začátku přitahovalo pozornost díky zkušeným vývojářům z bývalého CD Projektu. Studio následně získalo investici od NetEase a jako vydavatele si zajistilo Bandai Namco.

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Tagy:
fantasy RPG příběhová
Zdroje:
Rebel Wolves
Hry:
The Blood of Dawnwalker
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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