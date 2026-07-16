The Blood of the Dawnwalker odklad nehrozí. Hra je gold

Vývojáři z polského studia Rebel Wolves oznámili, že jejich debutové akční RPG The Blood of Dawnwalker dosáhlo statusu gold. To znamená, že hlavní vývoj byl dokončen a hra je připravena k výrobě fyzických kopií. Zároveň jde o potvrzení, že titul dorazí podle plánu 3. září 2026 a žádný odklad se už neočekává.
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Přestože je hra hotová, vývojáři budou až do vydání pracovat na opravách a tradiční day-one aktualizaci. Rebel Wolves vzniklo v roce 2022 a od začátku přitahovalo pozornost díky zkušeným vývojářům z bývalého CD Projektu. Studio následně získalo investici od NetEase a jako vydavatele si zajistilo Bandai Namco.