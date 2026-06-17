zdroj: Miju Games

PC PlayStation 5 Xbox Series

Terraformační survival The Planet Crafter dorazí na konzole

17. 6. 2026 9:39 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Vesmírný survival hit The Planet Crafter konečně míří na konzole. Studio Miju Games oznámilo, že hra vyjde 21. července na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Současně bude dostupná také v Game Passu. The Planet Crafter se poprvé objevil v předběžném přístupu na PC v roce 2022 a po plné verzi vydané v roce 2024 si získalo početnou komunitu hráčů díky neobvyklé kombinaci survivalu, stavění základen a terraformace celé planety.

The Planet Crafter
Dojmy z hraní
Nechat zezelenat vyprahlou planetu v The Planet Crafter je velmi uspokojivý zážitek

Hlavním cílem je proměnit nehostinný svět v obyvatelné prostředí pro lidstvo. Hráči začínají na pusté planetě bez života a postupně musí vytvářet atmosférický tlak, zvyšovat teplotu, produkovat kyslík a budovat kompletní biosféru.

Velkým lákadlem konzolové verze bude online kooperace až pro osm hráčů. Celou cestu od nehostinné pustiny až po zelený ráj tak bude možné absolvovat společně s přáteli. Na rozdíl od většiny survival her zde navíc chybí tradiční nepřátelé. Vývojáři zdůrazňují, že jediným skutečným protivníkem je samotné prostředí planety.

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Tagy:
survival budovatelská otevřený svět crafting
Zdroje:
Miju Games
Hry:
The Planet Crafter
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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