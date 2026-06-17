Terraformační survival The Planet Crafter dorazí na konzole

Vesmírný survival hit The Planet Crafter konečně míří na konzole. Studio Miju Games oznámilo, že hra vyjde 21. července na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Současně bude dostupná také v Game Passu. The Planet Crafter se poprvé objevil v předběžném přístupu na PC v roce 2022 a po plné verzi vydané v roce 2024 si získalo početnou komunitu hráčů díky neobvyklé kombinaci survivalu, stavění základen a terraformace celé planety.
Hlavním cílem je proměnit nehostinný svět v obyvatelné prostředí pro lidstvo. Hráči začínají na pusté planetě bez života a postupně musí vytvářet atmosférický tlak, zvyšovat teplotu, produkovat kyslík a budovat kompletní biosféru.
Velkým lákadlem konzolové verze bude online kooperace až pro osm hráčů. Celou cestu od nehostinné pustiny až po zelený ráj tak bude možné absolvovat společně s přáteli. Na rozdíl od většiny survival her zde navíc chybí tradiční nepřátelé. Vývojáři zdůrazňují, že jediným skutečným protivníkem je samotné prostředí planety.