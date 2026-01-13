Tento týden si můžete naladit Resident Evil Showcase

Blížící se vydání Resident Evil Requiem si Capcom očividně chce pořádně pohlídat. Vydavatel oznámil, že už tento týden, konkrétně 15. ledna 2026 ve 23:00, odvysílá samostatný Resident Evil Showcase, který se zaměří právě na nový díl slavné hororové série.
Podle oficiálních informací se můžeme těšit na zcela nové ukázky hratelnosti i čerstvé detaily k Requiem, v němž se do hlavních rolí dostanou Grace Ashcroft a dobře známý Leon S. Kennedy. Součástí programu bude i post-show blok na YouTube kanálu Capcom USA. Ten nabídne diskuzi s hosty z řad Twitch partnerů a soutěž o sběratelskou edici Resident Evil 4. Capcom ale předem upozorňuje, že v této části už žádné nové informace nezazní, takže hlavní pozornost se bude soustředit na samotnou prezentaci.
Resident Evil Requiem vychází 27. února na PC, Xbox Series X/S, PS5 a Nintendo Switch 2.