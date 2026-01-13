Tento týden si můžete naladit Resident Evil Showcase
zdroj: Capcom

Tento týden si můžete naladit Resident Evil Showcase

PC PlayStation 5 Xbox Series Switch 2

13. 1. 2026

Blížící se vydání Resident Evil Requiem si Capcom očividně chce pořádně pohlídat. Vydavatel oznámil, že už tento týden, konkrétně 15. ledna 2026 ve 23:00, odvysílá samostatný Resident Evil Showcase, který se zaměří právě na nový díl slavné hororové série.

 

Podle oficiálních informací se můžeme těšit na zcela nové ukázky hratelnosti i čerstvé detaily k Requiem, v němž se do hlavních rolí dostanou Grace Ashcroft a dobře známý Leon S. Kennedy. Součástí programu bude i post-show blok na YouTube kanálu Capcom USA. Ten nabídne diskuzi s hosty z řad Twitch partnerů a soutěž o sběratelskou edici Resident Evil 4. Capcom ale předem upozorňuje, že v této části už žádné nové informace nezazní, takže hlavní pozornost se bude soustředit na samotnou prezentaci.

Resident Evil Requiem vychází 27. února na PC, Xbox Series X/S, PS5 a Nintendo Switch 2.

