Techland po 13 letech opouští šéf Dying Light

Série Dying Light přichází o jednu ze svých klíčových tváří. Po třinácti letech totiž studio Techland opouští Tymon Smektała, který poslední roky působil jako šéf celé značky. Smektała nastoupil do Techlandu už v roce 2013 jako herní designér a postupně se vypracoval až do vedení série. Podílel se na původním Dying Light, později dohlížel na směřování celé značky a naposledy vedl Dying Light: The Beast.
Ve svém rozlučkovém vyjádření poděkoval týmu i komunitě. „Byla to neuvěřitelná cesta a jsem hrdý na to, co jsme společně vybudovali,“ napsal s tím, že právě hráči pomohli formovat podobu série. Zároveň dodal, že Dying Light podle něj zůstává v dobrých rukou a těší se, kam se značka vydá dál – tentokrát už z pozice fanouška.
Smektała zatím neprozradil, kam povedou jeho další kroky, ale vzhledem k tomu, jak silně byl s Dying Light spojený, jde o výraznou změnu nejen pro Techland, ale i pro samotnou sérii.