zdroj: Wargaming

Tankový spin-off World of Tanks: Heat pořádá příští týden uzavřenou betu

9. 4. 2026 16:00 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Studio Wargaming uspořádá od 16. do 20. dubna uzavřený test své nové samostatné hry World of Tanks: Heat, která chce osvědčené tankové zápolení osvěžit do rychlejší, potažmo arkádovější podoby. Heat se odehrává v alternativní poválečné realitě a místo klasických tankistů sází na elitní agenty s unikátními schopnostmi, kteří usednou do experimentálních obrněných strojů. Každé vozidlo nabídne vlastní herní styl i možnosti úprav od zbraňových systémů po pancéřování, takže nová hra střihem připomíná hrdinskou střílečku - jen s těžkou technikou místo postaviček.

Dojmy z Gamescomu: World of Tanks: Heat je hrdinská střílečka s tanky pro lidi s pomalejšími reflexy

Beta zpřístupní rovnou čtyři PvP režimy na osmi mapách, včetně klasických formátů Control či Kill Confirmed i rozsáhlejšího Conquestu pro deset vozidel na každé straně. Chybět nebudou tři specializované role (Defender, Assault a Marksman), které mají podpořit týmovou spolupráci i odlišné taktiky. Heat poběží na novém interním enginu Wargamingu a dorazí současně na PC, Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X/S i do cloudové služby GeForce Now, včetně podpory hraní mezi platformami a sdílení postupu napříč nimi.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
