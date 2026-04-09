Tankový spin-off World of Tanks: Heat pořádá příští týden uzavřenou betu

Studio Wargaming uspořádá od 16. do 20. dubna uzavřený test své nové samostatné hry World of Tanks: Heat, která chce osvědčené tankové zápolení osvěžit do rychlejší, potažmo arkádovější podoby. Heat se odehrává v alternativní poválečné realitě a místo klasických tankistů sází na elitní agenty s unikátními schopnostmi, kteří usednou do experimentálních obrněných strojů. Každé vozidlo nabídne vlastní herní styl i možnosti úprav od zbraňových systémů po pancéřování, takže nová hra střihem připomíná hrdinskou střílečku - jen s těžkou technikou místo postaviček.
Beta zpřístupní rovnou čtyři PvP režimy na osmi mapách, včetně klasických formátů Control či Kill Confirmed i rozsáhlejšího Conquestu pro deset vozidel na každé straně. Chybět nebudou tři specializované role (Defender, Assault a Marksman), které mají podpořit týmovou spolupráci i odlišné taktiky. Heat poběží na novém interním enginu Wargamingu a dorazí současně na PC, Steam Deck, PlayStation 5, Xbox Series X/S i do cloudové služby GeForce Now, včetně podpory hraní mezi platformami a sdílení postupu napříč nimi.