Tajemný vrah rozčísne bojové vody Virtua Fighter Crossroads
zdroj: Ryu ga Gotoku

Tajemný vrah rozčísne bojové vody Virtua Fighter Crossroads

PC PlayStation 5 Xbox Series

29. 6. 2026 10:22 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Sega na příští rok chystá velký návrat bojové série Virtua Fighter s podtitulem Crossroads. Ambiciózní dílo od ostříleného studia Ryu Ga Gotoku slibuje důraz na příběh, v jehož ústředí stojí nejen stará známá hrdinka Pai Chan, ale také tajemný vrah Bakunawa Killer.

Právě na něj se zaměřila nová ukázka, která připomněla, že mysteriózní postava má za sebou řadu nepěkných činů, které do obyvatel Vilasapary vlily strach. Hrdince se nakonec při jednom ze soubojů povede jeho masku shodit, přičemž z jejího překvapeného výrazu lze jen usuzovat, že se pod ní skrývá její otec Lau Chan.

zdroj: Sega

Jestli tomu tak nakonec skutečně bude, to zjistíme až v plné hře, kterou na PC a konzolích najdete v příštím roce. Konkrétní datum vydání tým zatím neoznámil.

Smarty.cz
Tagy:
bojovka
Zdroje:
Sega
Hry:
Virtua Fighter Crossroads
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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