Tajemný vrah rozčísne bojové vody Virtua Fighter Crossroads

Sega na příští rok chystá velký návrat bojové série Virtua Fighter s podtitulem Crossroads. Ambiciózní dílo od ostříleného studia Ryu Ga Gotoku slibuje důraz na příběh, v jehož ústředí stojí nejen stará známá hrdinka Pai Chan, ale také tajemný vrah Bakunawa Killer.
Právě na něj se zaměřila nová ukázka, která připomněla, že mysteriózní postava má za sebou řadu nepěkných činů, které do obyvatel Vilasapary vlily strach. Hrdince se nakonec při jednom ze soubojů povede jeho masku shodit, přičemž z jejího překvapeného výrazu lze jen usuzovat, že se pod ní skrývá její otec Lau Chan.
Jestli tomu tak nakonec skutečně bude, to zjistíme až v plné hře, kterou na PC a konzolích najdete v příštím roce. Konkrétní datum vydání tým zatím neoznámil.