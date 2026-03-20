Tainted Grail: The Fall of Avalon obohatil další bezplatný balíček

Herní adaptace deskovky Tainted Grail je nečekaně skvělým RPG, které se těší i z bohaté podpory po vydání. Před několika dny vyšla obří aktualizace, která značně přepracovala poslední akt a přidala řadu vylepšení, aby ji teď následoval už druhý bezplatný balíček novinek.
Získáte s ním rovnou 21 nových zbraní nejrůznějších typů. Najdete tu čepele zabíjející na jednu ránu, ohnivé štíty a meče, které se do masa zakusují s vyloženou chutí. Všechny novinky koupíte buď u kováře, nebo je objevíte v rámci identifikování neznámého lootu.
Studio ale ani tady nekončí. Už na začátek dubna slibuje další bezplatný přísun, tentokrát příběhové povahy, jak už lehce naznačuje přiložená ukázka. Základní Tainted Grail: The Fall of Avalon mezitím můžete koupit v jarním výprodeji na Steamu za necelých 700 korun.