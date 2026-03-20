Tainted Grail: The Fall of Avalon obohatil další bezplatný balíček
PC PlayStation 5 Xbox Series

20. 3. 2026 11:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Herní adaptace deskovky Tainted Grail je nečekaně skvělým RPG, které se těší i z bohaté podpory po vydání. Před několika dny vyšla obří aktualizace, která značně přepracovala poslední akt a přidala řadu vylepšení, aby ji teď následoval už druhý bezplatný balíček novinek.

Získáte s ním rovnou 21 nových zbraní nejrůznějších typů. Najdete tu čepele zabíjející na jednu ránu, ohnivé štíty a meče, které se do masa zakusují s vyloženou chutí. Všechny novinky koupíte buď u kováře, nebo je objevíte v rámci identifikování neznámého lootu.

Studio ale ani tady nekončí. Už na začátek dubna slibuje další bezplatný přísun, tentokrát příběhové povahy, jak už lehce naznačuje přiložená ukázka. Základní Tainted Grail: The Fall of Avalon mezitím můžete koupit v jarním výprodeji na Steamu za necelých 700 korun.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
