Survival vlny z Windrose přilákaly už dva miliony zájemců

Windrose je nový „pirátský“ hit, který už v předběžném přístupu dokazuje, že přežívání a plavba na rozbouřených vlnách jsou krásnou kombinací s potenciálem. Pokud se o něm potřebujete přesvědčit, Michal Krupička má pro vás připravené dojmy. Milovníci statistik zase nepohrdnou prodejními čísly.
Studio Kraken Express tak v podstatě přesně měsíc po vydání slaví pád milníku v hodnotě 2 milionů prodaných kopií. Vzhledem k ambicím jde o parádní úspěch, jehož velikost pěkně reflektuje třeba nedávné oznámení o tom, kterak Silent Hill f na stejný milník dosáhlo za osm měsíců existence, přičemž jde o velký AAA titul.
„Vidět, jak tolik z vás prozkoumává moře, sdílí své příběhy, vytváří obsah, hlásí chyby a podporuje nás na každém kroku, pro nás znamená víc, než dokážeme slovy vyjádřit,“ píše studio v příspěvku na Steamu.
Aktuální plány Windrose jsou pak takové, že brzy vyjde patch řešící palčivé problémy. Po jeho vydání začne plná produkce další velké aktualizace, jejíž rozměry tým sice stále diskutuje, slibuje ale pěknou řádku novinek.