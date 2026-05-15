Survival vlny z Windrose přilákaly už dva miliony zájemců
zdroj: Kraken Express

Survival vlny z Windrose přilákaly už dva miliony zájemců

PC

15. 5. 2026 10:54 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Windrose je nový „pirátský“ hit, který už v předběžném přístupu dokazuje, že přežívání a plavba na rozbouřených vlnách jsou krásnou kombinací s potenciálem. Pokud se o něm potřebujete přesvědčit, Michal Krupička má pro vás připravené dojmy. Milovníci statistik zase nepohrdnou prodejními čísly.

Studio Kraken Express tak v podstatě přesně měsíc po vydání slaví pád milníku v hodnotě 2 milionů prodaných kopií. Vzhledem k ambicím jde o parádní úspěch, jehož velikost pěkně reflektuje třeba nedávné oznámení o tom, kterak Silent Hill f na stejný milník dosáhlo za osm měsíců existence, přičemž jde o velký AAA titul.

zdroj: Kraken Express

Vidět, jak tolik z vás prozkoumává moře, sdílí své příběhy, vytváří obsah, hlásí chyby a podporuje nás na každém kroku, pro nás znamená víc, než dokážeme slovy vyjádřit,“ píše studio v příspěvku na Steamu.

Aktuální plány Windrose jsou pak takové, že brzy vyjde patch řešící palčivé problémy. Po jeho vydání začne plná produkce další velké aktualizace, jejíž rozměry tým sice stále diskutuje, slibuje ale pěknou řádku novinek.

Smarty.cz
Tagy:
moře online survival piratsví
Zdroje:
Kraken Express
Hry:
Windrose
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft

Nejnovější články