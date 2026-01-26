Super Mario galaktický film ukazuje Yoshiho a posouvá premiéru
zdroj: Universal Pictures

Super Mario galaktický film ukazuje Yoshiho a posouvá premiéru

Wii Switch Switch 2

26. 1. 2026 11:25 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Letošní rok je nabitý filmovými adaptacemi videoher, ale jen jedna z nich má reálné ambice stát se ohromným kasovním trhákem. Animovaný Super Mario galaktický film se pokusí navázat na úspěšného předchůdce a jistě znovu pomýšlí na překonání miliardové hranice tržeb. Pomůže mu v tom nejen Yoshi, ale i posunuté datum světové premiéry.

Nintendo ve spolupráci se studiem Illumination včera vydalo novou ukázku, kde se vůbec poprvé představuje tamní verze roztomilého zeleného dinosaura. Oblíbenec se tak přidá k rostoucímu výčtu milovaných postav, k nimž přibudou i dříve potvrzený Bowser Junior., Rosalina nebo Birdo.

zdroj: Nintendo

Závěr ukázky zároveň přinesl důležitou novinku ohledně premiéry. Místo původně plánovaného 3. dubna se film na většině světových trhů dostane do kin už 1. dubna. Změna se pravděpodobně dotkne i Česka, kde se sice stále počítá s oficiální premiérou ve čtvrtek 2. dubna, nicméně ve středu si jistě zajdete na oficiální předpremiéry.

Smarty.cz
Tagy:
filmová adaptace akční plošinovka 3D filmy podle her film podle hry skákačka
Zdroje:
Nintendo, Illumination Entertainment
Hry:
Super Mario Galaxy Super Mario Odyssey
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení

Nejnovější články