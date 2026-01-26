Super Mario galaktický film ukazuje Yoshiho a posouvá premiéru

Letošní rok je nabitý filmovými adaptacemi videoher, ale jen jedna z nich má reálné ambice stát se ohromným kasovním trhákem. Animovaný Super Mario galaktický film se pokusí navázat na úspěšného předchůdce a jistě znovu pomýšlí na překonání miliardové hranice tržeb. Pomůže mu v tom nejen Yoshi, ale i posunuté datum světové premiéry.
Nintendo ve spolupráci se studiem Illumination včera vydalo novou ukázku, kde se vůbec poprvé představuje tamní verze roztomilého zeleného dinosaura. Oblíbenec se tak přidá k rostoucímu výčtu milovaných postav, k nimž přibudou i dříve potvrzený Bowser Junior., Rosalina nebo Birdo.
Závěr ukázky zároveň přinesl důležitou novinku ohledně premiéry. Místo původně plánovaného 3. dubna se film na většině světových trhů dostane do kin už 1. dubna. Změna se pravděpodobně dotkne i Česka, kde se sice stále počítá s oficiální premiérou ve čtvrtek 2. dubna, nicméně ve středu si jistě zajdete na oficiální předpremiéry.