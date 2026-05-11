Subnautica 2 slibuje brzkou krásnou smrt
zdroj: Unknown Worlds

Subnautica 2 slibuje brzkou krásnou smrt

PC PlayStation 5 Xbox Series

11. 5. 2026 14:26 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Už jen pár dní nás dělí od vydání předběžného přístupu do Subnauticy 2. Po začátku sporu s původně dohodnutým vydavatelstvím Krafton se to zdálo téměř nemyslitelné, ale studio Unknown Worlds vydrželo a všem zájemcům nabídnou první ukázku ambiciózního pokračování jednoho z nejlepších survivalů vůbec.

Abyste snad nezapomněli, co vás čeká, tým se pustil do obsáhlého streamu, kde vysvětluje všechna očekávání. Společně s tím uveřejnil novou ukázku složenou čistě ze záběrů přímo ze hry. Podíváte se tak na místní pestrou nabídku překrásné fauny a flóry a vyslechnete si nadšeně depresivní zvukovou nahrávku, která vám prozradí, že byste jen těžko našli hezčí místo pro svou smrt.

zdroj: Unknown Worlds

Ponor, přežívání, průzkum a stavba základny odstartuje konkrétně 14. května na PC i Xboxu Series X/S. Ke hře se dostanete buď v rámci předplatného Game Pass, případně musíte zainvestovat 29,99 eur.

Smarty.cz
Tagy:
sci-fi survival kooperace live service
Zdroje:
Unknown Worlds
Hry:
Subnautica 2
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test

Nejnovější články