Subnautica 2 slibuje brzkou krásnou smrt

Už jen pár dní nás dělí od vydání předběžného přístupu do Subnauticy 2. Po začátku sporu s původně dohodnutým vydavatelstvím Krafton se to zdálo téměř nemyslitelné, ale studio Unknown Worlds vydrželo a všem zájemcům nabídnou první ukázku ambiciózního pokračování jednoho z nejlepších survivalů vůbec.
Abyste snad nezapomněli, co vás čeká, tým se pustil do obsáhlého streamu, kde vysvětluje všechna očekávání. Společně s tím uveřejnil novou ukázku složenou čistě ze záběrů přímo ze hry. Podíváte se tak na místní pestrou nabídku překrásné fauny a flóry a vyslechnete si nadšeně depresivní zvukovou nahrávku, která vám prozradí, že byste jen těžko našli hezčí místo pro svou smrt.
Ponor, přežívání, průzkum a stavba základny odstartuje konkrétně 14. května na PC i Xboxu Series X/S. Ke hře se dostanete buď v rámci předplatného Game Pass, případně musíte zainvestovat 29,99 eur.