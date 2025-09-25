Stylizovaná soulsovka Code Vein 2 oznamuje vydání v lednu

Code Vein II je pokračování akční RPG s výrazným anime stylizováním, ve kterém se hráč ujímá role lovce-revenanta a spolu s tajemnou dívkou Lou cestuje časem, aby zastavil zkázu světa. V postapokalyptické realitě, kde revenanti a lidé koexistují, se mutanti díky hrozbě zvané Luna Rapacis mění v bezduché monstra nazývaná „Horrors“.
Hra staví na intenzivním boji, propracovaném systému vylepšování postavy, zbraní a schopností, a významnou roli hrají společní postavy, které mohou v boji pomáhat. atum vydání je stanoveno na 30. ledna 2026 na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC.