Strojvedoucí pražského metra v Back in Service zajedou do depa Hostivař
zdroj: Dominik Vojta

Strojvedoucí pražského metra v Back in Service zajedou do depa Hostivař

PC

29. 6. 2026 13:18 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Temnota pražského metra by mohla leckterého strojvedoucího unavit. Kdo ví, co se v útrobách tunelů skrývá, tedy kromě v těchto dnech příjemného chládku. Ale nebojte, Dominik Vojta na ně myslí a ví, že každý občas potřebuje spatřit světlo. To v Back in Service se nenachází na konci tunelu, nýbrž v depu Hostivař.

Do něho se podíváte v rámci aktualizace, která přidává novou část metra, další koleje, nové prostředí a hlavně možnost nakouknout do míst, kam se coby běžní cestující nepodíváte. Jenom počítejte s tím, že depo ještě nemá konečnou podobu a časem se možná naplní i herním obsahem.

zdroj: Dominik Vojta

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Tagy:
metro ceska simulator
Zdroje:
Dominik Vojta
Hry:
Back in Service
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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