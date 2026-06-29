Strojvedoucí pražského metra v Back in Service zajedou do depa Hostivař

Temnota pražského metra by mohla leckterého strojvedoucího unavit. Kdo ví, co se v útrobách tunelů skrývá, tedy kromě v těchto dnech příjemného chládku. Ale nebojte, Dominik Vojta na ně myslí a ví, že každý občas potřebuje spatřit světlo. To v Back in Service se nenachází na konci tunelu, nýbrž v depu Hostivař.
Do něho se podíváte v rámci aktualizace, která přidává novou část metra, další koleje, nové prostředí a hlavně možnost nakouknout do míst, kam se coby běžní cestující nepodíváte. Jenom počítejte s tím, že depo ještě nemá konečnou podobu a časem se možná naplní i herním obsahem.
Pokud Back in Service ještě nemáte ve steamové knihovně, do 9. července můžete využít 20% slevy a koupit ho za 15,19 eur.