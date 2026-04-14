Střípky z castingu Kodžimovy špionáže v Physint: Psychopatický záporák i únos autobusu
Střípky z castingu Kodžimovy špionáže v Physint: Psychopatický záporák i únos autobusu

14. 4. 2026 16:30 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Chystaná špionážní hra Physint Hidea Kodžimy je sice stále obestřená rouškou tajemství, ale nové popisky z castingu, na které upozornil server MP1st, přece jen odhalují první konkrétnější obrysy. Projekt s interním označením Shimmer údajně hledá záporáka ve stylu Madse Mikkelsena v roli v seriálu Hannibal – tedy charismatického, sebevědomého a zároveň nebezpečného psychopata. Přestože Kodžima s Mikkelsenem už spolupracoval na Death Stranding, tentokrát poptává jiného, byť typově podobného herce.

Castingová pobídka společnosti Pivot Motion zároveň naznačuje konkrétní scénář, který by chystaná hra měla vyobrazovat. Popisuje skupinu civilistů v uneseném autobuse, mezi nimiž nechybí matka s dítětem, pětice teenagerů různých etnik, dvojice mužů ani konfliktní pasažér s německým přízvukem, což by měl být onen mikkelsenovský typ. Vzhledem k tomu, že je výzva otevřená, zřejmě nepůjde o hlavní postavy, jejichž představitele vývojáři s jasnou vizí oslovují napřímo. Natáčení by mělo proběhnout v červnu.

Physint vzniká ve spolupráci se Sony a podle všeho se pomalu posouvá z fáze Kodžimova konceptu k plnohodnotnému vývoji, byť si na vydání ještě nějaký ten pátek počkáme. Loni se vývojář nechal slyšet, že vývoj zabere zhruba dalších pět až šest let. V mezičase by Kojima Productions měli ještě stihnout vydat hororové OD, které vyvíjí pro změnu ve spolupráci s Xboxem.

Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Castlevania: Belmont‘s Curse - Gameplay
CloverPit: Unholy Fusion - Oznámení
Thick as Thieves - Gameplay Trailer
Warhammer Survivors - Oznámení na konzole
Inquisitor Simulator – Oznámení
Alkahest - Gameplay Trailer
No Man's Sky - Xeno Arena Trailer
Fight Club #767 – Je Starfield po letech lepší?
Frostpunk 2: Breach of Trust – Datum vydání
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období

