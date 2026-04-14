Střípky z castingu Kodžimovy špionáže v Physint: Psychopatický záporák i únos autobusu

Chystaná špionážní hra Physint Hidea Kodžimy je sice stále obestřená rouškou tajemství, ale nové popisky z castingu, na které upozornil server MP1st, přece jen odhalují první konkrétnější obrysy. Projekt s interním označením Shimmer údajně hledá záporáka ve stylu Madse Mikkelsena v roli v seriálu Hannibal – tedy charismatického, sebevědomého a zároveň nebezpečného psychopata. Přestože Kodžima s Mikkelsenem už spolupracoval na Death Stranding, tentokrát poptává jiného, byť typově podobného herce.
Castingová pobídka společnosti Pivot Motion zároveň naznačuje konkrétní scénář, který by chystaná hra měla vyobrazovat. Popisuje skupinu civilistů v uneseném autobuse, mezi nimiž nechybí matka s dítětem, pětice teenagerů různých etnik, dvojice mužů ani konfliktní pasažér s německým přízvukem, což by měl být onen mikkelsenovský typ. Vzhledem k tomu, že je výzva otevřená, zřejmě nepůjde o hlavní postavy, jejichž představitele vývojáři s jasnou vizí oslovují napřímo. Natáčení by mělo proběhnout v červnu.
Physint vzniká ve spolupráci se Sony a podle všeho se pomalu posouvá z fáze Kodžimova konceptu k plnohodnotnému vývoji, byť si na vydání ještě nějaký ten pátek počkáme. Loni se vývojář nechal slyšet, že vývoj zabere zhruba dalších pět až šest let. V mezičase by Kojima Productions měli ještě stihnout vydat hororové OD, které vyvíjí pro změnu ve spolupráci s Xboxem.