Střílečka Highguard poodhaluje příběhové pozadí v působivém filmečku

Studiu Wildlight Entertainment se musí nechat, že dokáže překvapit. Po nepřesvědčivém vydání multiplayerovky Highguard si řada hráčů myslela, že ji tým brzy opustí. Nestalo se, místo toho do hry bleskurychle přibyl režim 5 proti 5 a dnes vyšel nový filmeček, který upřímně působí, že měl vyjít hned na začátku.
Jde o první epizodu nastiňující příběhové pozadí místních bojů na ztraceném kontinentě, který se po staletích znovu objevil. Tým strážců vedený Atticem se na něj vydává, aby zajistil meč Shieldbreaker a odhalil tajemství země. Jenomže není jediný, kdo ho hledá, což spustí řadu šarvátek, které teprve časem ukážou, kdo má správně nastavený morální kompas.
Animovaný kraťas vytvořený studiem Blur vypadá skvěle a nakonec video působí jako docela sympatický seriál, na který bych se klidně podíval v celé jeho délce. Škoda jen, že hra nastavenému tónu úplně neodpovídá.