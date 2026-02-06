Střílečka Highguard poodhaluje příběhové pozadí v působivém filmečku
zdroj: Wildlight Entertainment

Střílečka Highguard poodhaluje příběhové pozadí v působivém filmečku

PC PlayStation 5 Xbox Series

6. 2. 2026 12:30 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Studiu Wildlight Entertainment se musí nechat, že dokáže překvapit. Po nepřesvědčivém vydání multiplayerovky Highguard si řada hráčů myslela, že ji tým brzy opustí. Nestalo se, místo toho do hry bleskurychle přibyl režim 5 proti 5 a dnes vyšel nový filmeček, který upřímně působí, že měl vyjít hned na začátku.

Jde o první epizodu nastiňující příběhové pozadí místních bojů na ztraceném kontinentě, který se po staletích znovu objevil. Tým strážců vedený Atticem se na něj vydává, aby zajistil meč Shieldbreaker a odhalil tajemství země. Jenomže není jediný, kdo ho hledá, což spustí řadu šarvátek, které teprve časem ukážou, kdo má správně nastavený morální kompas.

zdroj: Wildlight Entertainment

Animovaný kraťas vytvořený studiem Blur vypadá skvěle a nakonec video působí jako docela sympatický seriál, na který bych se klidně podíval v celé jeho délce. Škoda jen, že hra nastavenému tónu úplně neodpovídá.

Smarty.cz
Tagy:
akční multiplayer střílečka hrdinové
Zdroje:
Wildlight Entertainment
Hry:
Highguard
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Resident Evil Requiem - Evil Has Always Had A Name
Samson – Boj a vozidla
Samson – Boj a vozidla
Mewgenics – Možnosti
Mewgenics – Možnosti
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill

Nejnovější články