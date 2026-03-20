Stihne Marathon otevřít brány mrazivého archivu už o tomto víkendu?

Bungie včera blíže představilo mapu Cryo Archive, která je aktuálním endgame obsahem extrakční akce Marathon. Vpustí vás do ní až po dosažení 25. úrovně a odemknutí všech frakcí, přičemž si s sebou budete muset vzít výbavu alespoň za 5 000 kreditů. Abyste se na ni ale mohli vypravit, budete muset nejprve splnit kolektivní cíl.
Finální fáze zadání vyžaduje zlikvidovat 500 milionů zdejších robotů. Podle fanouškovské aplikace má komunita na kontě teprve necelých 347 milionů, tudíž cíl naplňují ze 69,5 %. Za minutu se odpraví kolem 7 tisíc jedinců, což by znamenalo, že by se Cryo Archive otevře až příští týden. Jenomže mapa má být i po odemčení dostupná pouze o víkendech.
Na druhou stranu existuje naděje, že se počitadlo stihne naplnit ještě dnes, jelikož vývojáři na Discordu slibují exponenciální přírůstky. S blížícím se dosažení mety by se tak každý padlý robot mohl počítat za víc než jednoho, aby si Bungie trochu pomohlo urychlit nastolené plány.
Každý robot současně pomáhá fanouškům dokončit dedikovanou minihru na Discordu, kde musí ve tříminutovém limitu propojit správné symboly. Aktuálně má ale mřížka příliš mnoho políček, než aby se to vůbec dalo stihnout. Každý milion odpravených botů ji ale o něco zmenší.