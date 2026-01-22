Štěstí přeje oholeným: Kingdom Come dostává vlastní limitovanou edici holicího strojku

Český středověký hit Kingdom Come: Deliverance 2 se po loňské stavebnici nebo limitované edici tenisek dočkává dalšího nečekaného, ale tematicky vlastně celkem trefného merche. Studio Warhorse se tentokrát spojilo se značkou Philips a výsledkem spolupráce je limitovaná edice holicího strojku OneBlade 360 v designu Kingdom Come. Tělo i pouzdro zdobí motivy ze hry a ikonický latinský citát Audentes Fortuna Iuvat, chybět nebude ani speciální „iluminované“ balení inspirované středověkými rukopisy. Funkčně strojek nabízí stejné možnosti jako běžná verze OneBlade.
Limitka bude k dispozici výhradně na Smarty.cz, a to v omezeném množství od 6. února, po vyprodání se znovu vyrábět nebude. Projekt doprovází výrazná kampaň se streamery Agraelem a Duklockem, do propagace se zapojil také český dabér Jindry Richard Wágner a technologická firma Prusa Research, která nabídne 3D modely tematických doplňků včetně stojánku ve tvaru meče z KCD.