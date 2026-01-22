Štěstí přeje oholeným: Kingdom Come dostává vlastní limitovanou edici holicího strojku
Štěstí přeje oholeným: Kingdom Come dostává vlastní limitovanou edici holicího strojku

PC PlayStation 5 Xbox Series

22. 1. 2026 15:13 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Český středověký hit Kingdom Come: Deliverance 2 se po loňské stavebnici nebo limitované edici tenisek dočkává dalšího nečekaného, ale tematicky vlastně celkem trefného merche. Studio Warhorse se tentokrát spojilo se značkou Philips a výsledkem spolupráce je limitovaná edice holicího strojku OneBlade 360 v designu Kingdom Come. Tělo i pouzdro zdobí motivy ze hry a ikonický latinský citát Audentes Fortuna Iuvat, chybět nebude ani speciální „iluminované“ balení inspirované středověkými rukopisy. Funkčně strojek nabízí stejné možnosti jako běžná verze OneBlade.

Limitka bude k dispozici výhradně na Smarty.cz, a to v omezeném množství od 6. února, po vyprodání se znovu vyrábět nebude. Projekt doprovází výrazná kampaň se streamery Agraelem a Duklockem, do propagace se zapojil také český dabér Jindry Richard Wágner a technologická firma Prusa Research, která nabídne 3D modely tematických doplňků včetně stojánku ve tvaru meče z KCD.

Kingdom Come: Deliverance II x Philips OneBlade zdroj: Philips

Smarty.cz
Tagy:
spolupráce holení RPG historická česká hra otevřený svět Philips OneBlade
Zdroje:
Philips
Hry:
Kingdom Come: Deliverance 2
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
