Stellar Blade: Blood Rain se nešťastně připomíná AI K-popem
zdroj: Shift Up

Stellar Blade: Blood Rain se nešťastně připomíná AI K-popem

Android PC PlayStation 5

31. 7. 2026 15:02 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Při oznámení Stellar Blade: Blood Rain lidé jásali. Další akce s androidkou mířila na nejnižší pudy a úvodní ukázka dokázala leckoho strhnout. Studio Shift Up se ale zjevně rozhodlo prvotní pozitivní ohlasy zahodit novým marketingovým videem, které působí špatně snad ze všech úhlů pohledu.

Jde o fiktivní hudební video, kde nová protagonistka objevuje kyberpunkovou metropoli a seznamuje se s korejskou kulturou budoucnosti, zatímco zpívá o tom, jak chce poznat lásku. Myšlenka v rámci asijských rámců dává smysl a mohla by být vtipnou připomínkou chystané hry. Problém ale je, že klip je tím nejvíc vygenerovaným AI videem, jaké jste za poslední dobu viděli.

Oficiální stanovisko studia zatím dostupné není, avšak vzhledem k pozitivnímu přístupu generálního ředitele společnosti vůči práci s nástroji generativní umělé inteligence, nemusí být mnoho pochyb o tom, jak a proč klip vznikl. Možná jde o podvratný komentář z pozice týmu, ale pokud tomu tak je, fanoušci v komentářích ho jako údernou ironii rozhodně nevnímají.

V širším měřítku video hře pravděpodobně neuškodí, přesto jde o trochu zbytečnou kaňku rozjetého celku, které se dalo opravdu velice jednoduše předejít. 

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi
Zdroje:
Shift Up
Hry:
Stellar Blade: Blood Rain
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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