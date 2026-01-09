Steampunkové Japonsko tahového RPG Shadow of the Road okusíme letos

Kromě toho, že Owlcat Games vyvíjí rozmáchlá RPG ze světa Warhammeru 40,000 a Pathfindera, zvládají plnit roli vydavatele, který pomáhá na svět dalším podobným projektům. Jedním z nich je třeba tahové cRPG Shadow of the Road, neotřele snoubící feudální Japonsko se steampunkem – kombinace nadále nadmíru lákavá.
Společnost s vývojářským studiem Another Angle Games uvolnila ukázku, která se na události hry kouká optikou propagandy East Nippon Company. Jde o jednu z klíčových frakcí místního konfliktu plného samurajů a paranormálních tvorů, jenž měl vést k míru, pořádku a technologickému pokroku, ale místo toho zvěstuje zkázu a kompletní vládní kontrolu.
Ukázka současně slíbila, že Shadow of the Road vyjde na PC v průběhu letoška. Konkrétní datum zatím není, ale vzhledem k přítomnosti bezplatné demoverze to už nemusí trvat dlouho.