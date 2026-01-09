zdroj: Another Angle Games

PC

Steampunkové Japonsko tahového RPG Shadow of the Road okusíme letos

9. 1. 2026 14:15 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Kromě toho, že Owlcat Games vyvíjí rozmáchlá RPG ze světa Warhammeru 40,000 a Pathfindera, zvládají plnit roli vydavatele, který pomáhá na svět dalším podobným projektům. Jedním z nich je třeba tahové cRPG Shadow of the Road, neotřele snoubící feudální Japonsko se steampunkem – kombinace nadále nadmíru lákavá.

Společnost s vývojářským studiem Another Angle Games uvolnila ukázku, která se na události hry kouká optikou propagandy East Nippon Company. Jde o jednu z klíčových frakcí místního konfliktu plného samurajů a paranormálních tvorů, jenž měl vést k míru, pořádku a technologickému pokroku, ale místo toho zvěstuje zkázu a kompletní vládní kontrolu.

Shadow of the Road
Shadow of the Road
Shadow of the Road
Galerie

Ukázka současně slíbila, že Shadow of the Road vyjde na PC v průběhu letoška. Konkrétní datum zatím není, ale vzhledem k přítomnosti bezplatné demoverze to už nemusí trvat dlouho.

Smarty.cz
Tagy:
strategie RPG tahová CRPG
Zdroje:
Owlcat Games
Hry:
Shadow of the Road
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Fight Club #755 – Čas vánoční
Fight Club #755 – Čas vánoční
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Disciples: Domination - Gameplay Trailer
Divinity - Oznámení
Divinity - Oznámení
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
Divinity: Original Sin 2 - K dispozici na Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S a PS5
The Dawnless Days – Total War: Attila
The Dawnless Days – Total War: Attila
SAROS – Příběh a objednávky
SAROS – Příběh a objednávky
Out of Words – Osud čeká
Out of Words – Osud čeká
Highguard – Odhalení
Highguard – Odhalení
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Clair Obscur: Expedition 33 – Aktualizace s češtinou
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Diablo IV: Lord of Hatred – Hratelnost
Český přenos The Game Awards 2025
Český přenos The Game Awards 2025
Control: Resonant – Představení
Control: Resonant – Představení

Nejnovější články