Steam Replay 2025 je tady. Valve vám prozradí, kolik času jste letos proseděli u her

S koncem roku Valve opět vytahuje obrovské zrcadlo, aby ho nastavilo zákazníkům a zákaznicím největšího herního obchodu na světě. Steam Replay 2025 už počtvrté veze na vlně, kterou před lety nastavilo Spotify Wrapped a podobné statistiky od PlayStationu, Applu nebo prakticky čehokoliv jiného, co o vás kdy sbíralo data a teď je chce proměnit v hezky barevné grafy (ano, i Lidl). U rozboru odehraného času, nejhranějších titulů tak nechybí rozdělení podle žánrů, novinky versus klasiky nebo srovnání s „průměrným“ uživatelem Steamu.
Shrnutí se začalo postupně zpřístupňovat včera odpoledne, nyní už by mělo být dostupné všem. Zkontrolovat ho můžete buď přímo na webu, nebo po kliknutí na banner v aplikaci Steamu. Přehled zahrnuje herní aktivitu od 1. ledna do 14. prosince (konkrétně do 23:59:59) 2025 a jako již tradičně se do statistik nezapočítává čas odehraný offline ani tituly v předběžném přístupu nebo ty, které ještě oficiálně nevyšly.