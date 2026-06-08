zdroj: Undead Labs

PC PlayStation 5 Xbox Series

State of Decay 3 vyjde sedm let od oznámení

8. 6. 2026 13:49 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Ani se tomu nechce věřit, ale od původního oznámení State of Decay 3 uběhlo už téměř šest let. Od té doby panovalo kolem hry spíše ticho a nedávno dokonce vyplulo na povrch, že při představení hra ani neexistovala. Nyní má už jasné obrysy, proto ji Undead Labs mohou konečně ukázat v pohybu.

Na Xbox Games Showcase se tedy objevila premiéra záběrů ze hry, z nichž je evidentní, že se značka bude víceméně držet známého mustru přežívání v otevřeném světě plném praskajících nemrtvých. Vybudujete si postupně vlastní osadu, budete hledat a vyrábět vybavení, to vše klidně v kooperaci, která bude podle všeho o poznání volnější než v předchozí hře.

State of Decay 3
State of Decay 3
State of Decay 3
Galerie

Společně s důkazem o existenci hry jsme rovnou dostali i orientační datum vydání, které cílí na příští rok. Dočkají se majitelé PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S, stejně jako předplatitelé služby Game Pass.

Smarty.cz
Tagy:
zombie kooperace střílečka Summer Game Fest 2026
Zdroje:
Undead Labs, Xbox
Hry:
State of Decay 3
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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