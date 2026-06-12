State of Decay 3 bude mít persistentní multiplayer až pro čtyři hráče
zdroj: Undead Labs

State of Decay 3 bude mít persistentní multiplayer až pro čtyři hráče

PC PlayStation 5 Xbox Series

12. 6. 2026 9:13 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Příští rok může být mimořádně povedený pro fanoušky zombie survival her. Po letech čekání totižř vyjde State of Decay 3 a řezničina v postapo světě zamořeném nemrtvými konečně ukazuje konkrétní podobu. Vývojáři a vývojářky z Undead Labs navíc potvrzují jednu z nejžádanějších novinek celé série – plnohodnotný sdílený svět pro multiplayer.

zdroj: Undead Labs

Na rozdíl od State of Decay 2, kde mohli přátelé pouze navštěvovat hostitelskou hru, bude nový systém fungovat podobně jako v jiných survivalech jako Minecraft nebo Grounded. Hráči budou společně budovat komunitu, rozvíjet základny a sdílet veškerý postup. Multiplayer umožní vytvořit společný svět až pro čtyři hráče, rekrutovat přeživší jako jeden tým, rozvíjet více základen a sdílet veškerý postup a dlouhodobé rozhodnutí.

Tvůrci ale zároveň zdůrazňují, že nezapomínají na sólo hráče. Šéf studia Philip Holt uvedl v rozhovoru pro DualShockers, že State of Decay 3 má být stejně silným singleplayerovým zážitkem jako jeho předchůdci. Silné reakce přicházejí také z interního testování. Podle kreativního šéfa Waynea Laybourna strávili dobrovolně někteří účastníci první alfa verze ve hře více než 90 hodin během jediného týdne.

Undead Labs zároveň potvrzují, že další alfa test je na řadě a následovat budou beta verze vedoucí až k vydání v příštím roce 2027.

Smarty.cz
Tagy:
zombie kooperace střílečka
Zdroje:
Undead Labs, DualShockers
Hry:
State of Decay 3
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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