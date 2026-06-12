State of Decay 3 bude mít persistentní multiplayer až pro čtyři hráče

Příští rok může být mimořádně povedený pro fanoušky zombie survival her. Po letech čekání totižř vyjde State of Decay 3 a řezničina v postapo světě zamořeném nemrtvými konečně ukazuje konkrétní podobu. Vývojáři a vývojářky z Undead Labs navíc potvrzují jednu z nejžádanějších novinek celé série – plnohodnotný sdílený svět pro multiplayer.
Na rozdíl od State of Decay 2, kde mohli přátelé pouze navštěvovat hostitelskou hru, bude nový systém fungovat podobně jako v jiných survivalech jako Minecraft nebo Grounded. Hráči budou společně budovat komunitu, rozvíjet základny a sdílet veškerý postup. Multiplayer umožní vytvořit společný svět až pro čtyři hráče, rekrutovat přeživší jako jeden tým, rozvíjet více základen a sdílet veškerý postup a dlouhodobé rozhodnutí.
Tvůrci ale zároveň zdůrazňují, že nezapomínají na sólo hráče. Šéf studia Philip Holt uvedl v rozhovoru pro DualShockers, že State of Decay 3 má být stejně silným singleplayerovým zážitkem jako jeho předchůdci. Silné reakce přicházejí také z interního testování. Podle kreativního šéfa Waynea Laybourna strávili dobrovolně někteří účastníci první alfa verze ve hře více než 90 hodin během jediného týdne.
Undead Labs zároveň potvrzují, že další alfa test je na řadě a následovat budou beta verze vedoucí až k vydání v příštím roce 2027.