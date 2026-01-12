zdroj: Epictellers Entertainment

Starfinder: Afterlight se ukazuje v pre-alfě. Sci-fi cRPG láká na tahové souboje i hvězdný dabing

12. 1. 2026 14:05 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Po dvojici digitálních adaptací fantasy TTRPG světa Pathfinder se pomalu kuchtí i zástupce sci-fi odnože Starfinder. Na chystaném cRPG Starfinder: Afterlight pracuje barcelonské studio EpicTellers, které slibuje systémy postavené na druhé edici pravidel, pohled shora, tahové souboje a řadu voleb – vše aktuálně prezentované v záběrech z pre-alfa verze.

Má sice jasně obhroublé hrany, přesto se pyšní sympaticky barevnou stylizací, ale hlavně překvapivě kvalitním dabingem. V obsazení se objevuje Neil Newbon, známý především jako Astarion z Baldur's Gate III, který se ujme jedné z postav a zároveň postu režiséra dabingu. Vypravěčem se pak stal Roger Clark, nezapomenutelný Arthur Morgan z Red Dead Redemption II

Tím ale hvězdná sestava nekončí. Zbytek castingu tvoří další ostřílení herci a herečky, jako je Fred Tatasciore, Inel Tomlinson, Melissa Medína, James Alexander či Carolina Ravassa, jejichž hlasy si můžete pamatovat z řady her i animovaných seriálů.

Starfinder: Afterlight by mělo v druhém čtvrtletí letošního roku vstoupit do předběžného přístupu, a to s prvním aktem příběhu. Předcházet mu bude ještě demoverze, zatímco plná verze by měla následovat v příštím roce.

