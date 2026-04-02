Staré díly série Resident Evil se konečně objevily na Steamu

Když si chcete zavzpomínat na oblíbené hry dětství, většinou zamíříte na GOG, který se specializuje na archivaci starších titulů. O něco podobného se snažil i v případě prvních dílů série Resident Evil, jež před nějakou dobou ve spojení s Capcomem uvedl ve svém obchodě. Pokud ale preferujete konkurenční platformu, nově najdete počátky hororové série i na Steamu.
Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3: Nemesis si teď můžete zakoupit i na nejoblíbenější počítačové platformě, rovnou i s milovaným klasickým RPG Breath of Fire IV od stejného vydavatele. Do 15. dubna k tomu probíhá speciální zaváděcí akce, kdy si každou z her pořídíte za sníženou cenu 4,99 eur místo standardních 9,99 eur.
Díky snahám GOGu a jejich iniciativy GOG Preservation Program se navíc můžete těšit na řadu moderních vylepšení, kam patří kvalitnější zvuk, podpora dnešních gamepadů, aktualizované renderování i časování filmečků. Oproti variantě na GOGu se musíte smířit s přítomností DRM ochrany založené na systému The Enigma Protector.