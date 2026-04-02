Staré díly série Resident Evil se konečně objevily na Steamu
2. 4. 2026 12:33 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Když si chcete zavzpomínat na oblíbené hry dětství, většinou zamíříte na GOG, který se specializuje na archivaci starších titulů. O něco podobného se snažil i v případě prvních dílů série Resident Evil, jež před nějakou dobou ve spojení s Capcomem uvedl ve svém obchodě. Pokud ale preferujete konkurenční platformu, nově najdete počátky hororové série i na Steamu.

Resident Evil, Resident Evil 2, Resident Evil 3: Nemesis si teď můžete zakoupit i na nejoblíbenější počítačové platformě, rovnou i s milovaným klasickým RPG Breath of Fire IV od stejného vydavatele. Do 15. dubna k tomu probíhá speciální zaváděcí akce, kdy si každou z her pořídíte za sníženou cenu 4,99 eur místo standardních 9,99 eur.

Díky snahám GOGu a jejich iniciativy GOG Preservation Program se navíc můžete těšit na řadu moderních vylepšení, kam patří kvalitnější zvuk, podpora dnešních gamepadů, aktualizované renderování i časování filmečků. Oproti variantě na GOGu se musíte smířit s přítomností DRM ochrany založené na systému The Enigma Protector.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Mortal Shell II – Ukázka hraní
Fight Club #766 – Posun času jako herní mechanika
Heroes of Might And Magic: Olden Era - Early Access
Gray Zone Warfare – Update 0.4: Spearhead
Zero Parades: For Dead Spies – Datum vydání
Stranger Than Heaven – Pět období
Stalker 2: Cost of Hope – Oznámení
Lords of the Fallen II - Umbral Gameplay
Fight Club #765 – Proč nehrajeme Crimson Desert?
Wartales – Contract: Fires in the Capital - oznámení
Heroes of Science and Fiction – Datum vydání
Minecraft Dungeons II – Představení
Death Stranding 2: On The Beach - "No Rain No Rainbow"
Starfield: Free Lanes & Terran Armada - Oznámení
Sekiro: No Defeat - Trailer
World of Tanks - Mafia
Tomb Raider Remastered I-III – Nový patch
The Legend of California – První pohled
GEFORCE PODCAST #60 – Šárka Tmějová: Šéfredaktorka Games.cz
Fight Club #764 – My a multiplayer
