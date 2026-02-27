Stardew Valley slaví 10. výročí představením nových životních partnerů
27. 2. 2026 12:27 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Jestli jste si mysleli, že vývoj Stardew Valley po deseti letech a několika prohlášeních tvůrce skončil, jste na omylu. Farmářský zen publikum nadále baví a ConcernedApe je odhodlaný pokračovat ve vývoji, ačkoliv mezitím chystá novinku Haunted Chocolatier. Právě v těchto chvílích připravuje aktualizaci 1.7, která přinese i nové potenciální partnery.

Autor je odhalil na konci výročního videa, kde na ploše zhruba 20 minut prošel skoro celou historií hry, zastavil se u jednotlivých verzí a ukázal, jak se titul formoval v průběhu let. Na konci pak okouzlujícím způsobem a bez velkých fanfár prozradil jména dvou postav, za něž se můžete po updatu provdat nebo oženit.

ConcernedApe své fanoušky moc dobře zná, proto nemířil vedle. Komunita si tak konečně splní sen a za manžela si vezme buď místního kováře Clinta či manažerku obchodu Oasis Sandy. Oba patří mezi oblíbence a speciálně u Sandy potěší, že dostane další možnosti interakce, které jsou v základu až trestuhodně skoupé.

Kdy aktualizace přesně dorazí, to bohužel neprozradil. Aspoň máte čas se ke hře vrátit, případně ji dohrát, pokud jste k ní přičichli třeba až na Switchi 2, kde Stardew Valley koncem minulého roku vyšlo.

