Star Wars: Galactic Racer potvrzuje spekulace o datu vydání

Minulý týden se na Steamu na chvíli objevily obrázky pro různé edice závodů Star Wars: Galactic Racer, na nichž bylo předčasně zveřejněné i datum vydání. Stačilo počkat další týden a už je tady oficiální potvrzení, které podepisuje všechny uniklé informace.
Závody v milovaném sci-fi světě i s příběhovou kampaní vyjdou 6. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Standardní edici předobjednáte za 59,99 eur, čímž získáte i livrej a hráčský banner navíc. Pokud věříte v Sílu, klidně můžete zainvestovat ještě o dvacet eur více a pořídit deluxe edici se řadou bonusů složených z kosmetických doplňků, exkluzivních strojů i digitálního artbooku.
Než ale dokončíte nákup, mohly by vás zajímat minimální hardwarové nároky na váš počítač. Nejsou nijak drastické, jelikož si vystačíte s procesorem Intel Core i5-8400 či AMD Ryzen 5 2600, grafickou kartou RTX 2060, Intel Arc A580 či Radeonem RX 5600 XT a 12 GB operační paměti. Titul na disku zabere kolem 50 GB a stačí mu, když budete mít už nepodporované Windows 10.
Potvrzení data nicméně vytváří vrásky ohledně tahové strategie Star Wars Zero Company, která by se kvůli Grand Theft Auto VI mohla odsunout na příští rok. Nebo příjemně překvapí a dorazí už během léta?