Spojení dvou zombie světů. Do World War Z přichází postavy z The Walking Dead
zdroj: tisková zpráva

19. 12. 2025 16:00 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Svižná kooperační akce World War Z se po vydání sice neřadila mezi žánrové špičky, ale díky dlouhodobé podpoře studia Saber Interactive se z ní postupně vyklubala solidní střílečka zaměřená na masakrování hord nemrtvých. A protože hra i po letech stále žije, čeká ji na začátku příštího roku další logický krok - slavná spolupráce.

V lednu vyjde DLC postavené na seriálu The Walking Dead. Crossover přinese tři nové příběhové kapitoly zasazené do známých lokací. Projdete se ikonickou věznicí, Alexandrií a nemocnicí Grady Memorial, kde na vás čeká čekají noví ostnatí chodci.

zdroj: Saber Interactive

Aby seriálové kulisy byly kompletní, budete se moct zhostit čtveřice Ricka, Daryla, Michonne a Negana, kteří budou mít i své ikonické zbraně. Takže jestli jste někdy chtěli křupat hlavy nemrtvých baseballovou pálkou Lucille či kosit Darylovou kuší, sen se vám splní.

World War Z x The Walking Dead vyjde na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One.

Smarty.cz
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
