Spojení dvou zombie světů. Do World War Z přichází postavy z The Walking Dead

Svižná kooperační akce World War Z se po vydání sice neřadila mezi žánrové špičky, ale díky dlouhodobé podpoře studia Saber Interactive se z ní postupně vyklubala solidní střílečka zaměřená na masakrování hord nemrtvých. A protože hra i po letech stále žije, čeká ji na začátku příštího roku další logický krok - slavná spolupráce.
V lednu vyjde DLC postavené na seriálu The Walking Dead. Crossover přinese tři nové příběhové kapitoly zasazené do známých lokací. Projdete se ikonickou věznicí, Alexandrií a nemocnicí Grady Memorial, kde na vás čeká čekají noví ostnatí chodci.
Aby seriálové kulisy byly kompletní, budete se moct zhostit čtveřice Ricka, Daryla, Michonne a Negana, kteří budou mít i své ikonické zbraně. Takže jestli jste někdy chtěli křupat hlavy nemrtvých baseballovou pálkou Lucille či kosit Darylovou kuší, sen se vám splní.
World War Z x The Walking Dead vyjde na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One.