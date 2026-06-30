Splatoon Raiders dostávají vlastní Direct. Nintendo ukáže 15+30 minut novinek
zdroj: Nintendo

Splatoon Raiders dostávají vlastní Direct. Nintendo ukáže 15+30 minut novinek

Switch 2

30. 6. 2026 12:56 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová |

Nintendo se v dnešním Directu zaměří výhradně na chystanou singleplayerovou odbočku barevné střílečky. Od 16:00 ukáže zhruba 15 minut nových informací a záběrů ze Splatoon Raiders, kteří se odklání od tradičně multiplayerové série. Místo stříkání inkoustu v arénách se tentokrát vydáte na průzkum ostrovů a pustíte se do hledání pokladů i boje se Salmonidy. Na čtvrthodinový Direct posléze naváže 30minutová ukázka v rámci Nintendo Treehouse, která má spin-off představit v plné polní.

Splatoon Raiders oznámilo Nintendo loni v červnu, podle posledních informací dorazí v létě 2026 exkluzivně na Nintendo Switch 2, můžete tedy počítat s tím, že se dnes dočkáte konkrétnějšího data vydání. Anebo odkladu. Herní svět je nevyzpytatelný!

Smarty.cz
Tagy:
online akční multiplayer střílečka malování
Zdroje:
Nintendo
Hry:
Splatoon Raiders
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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