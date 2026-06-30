Splatoon Raiders dostávají vlastní Direct. Nintendo ukáže 15+30 minut novinek

Nintendo se v dnešním Directu zaměří výhradně na chystanou singleplayerovou odbočku barevné střílečky. Od 16:00 ukáže zhruba 15 minut nových informací a záběrů ze Splatoon Raiders, kteří se odklání od tradičně multiplayerové série. Místo stříkání inkoustu v arénách se tentokrát vydáte na průzkum ostrovů a pustíte se do hledání pokladů i boje se Salmonidy. Na čtvrthodinový Direct posléze naváže 30minutová ukázka v rámci Nintendo Treehouse, která má spin-off představit v plné polní.
Splatoon Raiders oznámilo Nintendo loni v červnu, podle posledních informací dorazí v létě 2026 exkluzivně na Nintendo Switch 2, můžete tedy počítat s tím, že se dnes dočkáte konkrétnějšího data vydání. Anebo odkladu. Herní svět je nevyzpytatelný!