Spider-Man 2 dostává nové kostýmy a lepší podporu PS5 Pro

Nečekaně tři roky po vydání dostává aktualizaci akční adventura Spider-Man 2, která zdarma přidává dva nové kostýmy a zároveň vylepšuje podporu PS5 Pro. První z nových kostýmů vychází z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den, který tento týden vstupuje do kin. Druhý kostým má výrazně stylizovaný, téměř komiksový vzhled, a je inspirovaný bojovkou Marvel Tókon: Fighting Souls, jejíž vydání je naplánováno na 6. srpna.
It's a Brand New Day for Marvel's Spider-Man 2! 🕷️— Insomniac Games (@insomniacgames) July 28, 2026
Get TWO NEW SUITS for Peter Parker in today's update, including the Fresh Start and the Marvel Tōkon: Fighting Souls suits.
v1.005.000 also adds support for Enhanced PSSR on PS5 Pro and Power Saver mode! #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/ln63ra7DeW
Aktualizace zároveň rozšiřuje podporu technologie PSSR na PlayStationu 5 Pro. Vývojáři slibují kvalitnější upscaling obrazu, který by měl přinést ostřejší grafiku při zachování vysokého výkonu. Další novinkou je podpora režimu Power Saver, jenž umožňuje snížit spotřebu energie konzole omezením výkonu nebo rozlišení během hraní. Spider-Man 2 původně vyšel v říjnu 2023 exkluzivně pro PlayStation 5, zatímco PC verze následovala v lednu 2025.
Podle Sony se hry během prvních jedenácti dnů prodalo přes pět milionů kopií. K listopadu 2025 pak celkové prodeje dosáhly hranice 16 milionů kusů, což z ní dělá jeden z nejúspěšnějších titulů studia Insomniac Games.