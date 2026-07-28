Spider-Man 2 dostává nové kostýmy a lepší podporu PS5 Pro
zdroj: Foto: Insomniac Games

Spider-Man 2 dostává nové kostýmy a lepší podporu PS5 Pro

PC PlayStation 5

28. 7. 2026 14:35 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Nečekaně tři roky po vydání dostává aktualizaci akční adventura Spider-Man 2, která zdarma přidává dva nové kostýmy a zároveň vylepšuje podporu PS5 Pro. První z nových kostýmů vychází z filmu Spider-Man: Zbrusu nový den, který tento týden vstupuje do kin. Druhý kostým má výrazně stylizovaný, téměř komiksový vzhled, a je inspirovaný bojovkou Marvel Tókon: Fighting Souls, jejíž vydání je naplánováno na 6. srpna.

Aktualizace zároveň rozšiřuje podporu technologie PSSR na PlayStationu 5 Pro. Vývojáři slibují kvalitnější upscaling obrazu, který by měl přinést ostřejší grafiku při zachování vysokého výkonu. Další novinkou je podpora režimu Power Saver, jenž umožňuje snížit spotřebu energie konzole omezením výkonu nebo rozlišení během hraní. Spider-Man 2 původně vyšel v říjnu 2023 exkluzivně pro PlayStation 5, zatímco PC verze následovala v lednu 2025.

Podle Sony se hry během prvních jedenácti dnů prodalo přes pět milionů kopií. K listopadu 2025 pak celkové prodeje dosáhly hranice 16 milionů kusů, což z ní dělá jeden z nejúspěšnějších titulů studia Insomniac Games.

Smarty.cz
Tagy:
akční Marvel adventura bojovka Spider-Man bojová
Zdroje:
Insomniac
Hry:
Spider-Man 2 Marvel Tókon: Fighting Souls
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Red Echoes: Berlin - Oznámení
Red Echoes: Berlin - Oznámení
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Nioh 3 - Hell Rising DLC
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Jay and Silent Bob’s Joint Venture - Trailer
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
Resident Evil (film 2026) – Plnohodnotná ukázka
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
S Lukášem Grygarem nejen o Marathonu || Chléb & Games
Wreckreation 2 – Oznámení
Wreckreation 2 – Oznámení
Expeditions: Samurai – Datum vydání
Expeditions: Samurai – Datum vydání
NHL 27 – Představení
NHL 27 – Představení
Fight Club – Ohlášení z redakce
Fight Club – Ohlášení z redakce
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Rayman Origins: Enhanced Edition - Ukázka hratelnosti
Ghost Justice - Oznámení
Ghost Justice - Oznámení
Shards of Order - Datum vydání
Shards of Order - Datum vydání
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
Total War: Warhammer 40,000 – První gameplay video
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
O Black Flag Resynced a masakru v Microsoftu || Chléb & Games
Mortal Shell II - Datum vydání
Mortal Shell II - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Valheim - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Nivalis Nights - Datum vydání
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
Cyberpunk: Edgerunners 2 - Teaser 2
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O GTA VI a fascinujícím roku 1997 s Jardou Möwaldem || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games
O Fable a potížích v Microsoftu || Chléb & Games

Nejnovější články