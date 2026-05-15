Soundtrack původního Dooma se stal součástí Knihovny Kongresu

Alespoň pár pozitivních zpráv ze Spojených států amerických. Knihovna Kongresu nedávno zařadila soundtrack k původnímu Doomu od Bobbyho Prince do svého Národního registru zvukových záznamů coby jednu z 25 nahrávek, jenž se řadí mezi poklady hodné trvalého uchování na základě jejich kulturního i historického významu.
“Hudba a zvukové nahrávky jsou nepostradatelnou a úžasnou součástí našeho každodenního života i našeho národního dědictví. Národní registr zvukových nahrávek se zasazuje o zachování našeho národního hudebního fondu pro budoucí generace. Kongresová knihovna je hrdá na to, že mohla tyto zvukové poklady vybrat, a bude se společně se svými partnery z nahrávacího průmyslu snažit o jejich zachování,“ uvedl aktuální ředitel Robert R. Newlen.
Další přidaná díla jsou poměrně překvapivou směsicí, v níž vedle debutového alba kapely Weezer najdete i Taylor Swift s jejím 1989, Feliz Navidid od José Feliciana a záznam boxerského zápasu mezi Joem Frazierem a Muhammadem Alim, v němž legenda utrpěla svou první profesionální porážku.
Nejde nicméně o první videohru, která se dočkala podobné cti. V roce 2023 do registru byla zařazená ústřední melodie Super Mario Bros., přičemž najdete v něm i hudbu z Minecraftu od Daniela Rosenfelda.