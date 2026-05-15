Soundtrack původního Dooma se stal součástí Knihovny Kongresu
15. 5. 2026 15:26 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Alespoň pár pozitivních zpráv ze Spojených států amerických. Knihovna Kongresu nedávno zařadila soundtrack k původnímu Doomu od Bobbyho Prince do svého Národního registru zvukových záznamů coby jednu z 25 nahrávek, jenž se řadí mezi poklady hodné trvalého uchování na základě jejich kulturního i historického významu.

“Hudba a zvukové nahrávky jsou nepostradatelnou a úžasnou součástí našeho každodenního života i našeho národního dědictví. Národní registr zvukových nahrávek se zasazuje o zachování našeho národního hudebního fondu pro budoucí generace. Kongresová knihovna je hrdá na to, že mohla tyto zvukové poklady vybrat, a bude se společně se svými partnery z nahrávacího průmyslu snažit o jejich zachování,“ uvedl aktuální ředitel Robert R. Newlen.

Další přidaná díla jsou poměrně překvapivou směsicí, v níž vedle debutového alba kapely Weezer najdete i Taylor Swift s jejím 1989, Feliz Navidid od José Feliciana a záznam boxerského zápasu mezi Joem Frazierem a Muhammadem Alim, v němž legenda utrpěla svou první profesionální porážku.

Nejde nicméně o první videohru, která se dočkala podobné cti. V roce 2023 do registru byla zařazená ústřední melodie Super Mario Bros., přičemž najdete v něm i hudbu z Minecraftu od Daniela Rosenfelda.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
