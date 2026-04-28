Soulsovka Nioh 3 zvyšuje obtížnost až trojnásobně

Akční RPG Nioh 3 přitvrzuje. Nejnovější update 1.05 reaguje na častou kritiku, že hra je oproti předchozím dílům až příliš shovívavá, a přidává mechanismy, které mají vrátit sérii její pověstnou brutalitu. Hlavní novinkou je systém Stone of Penance, který si odemykáte už od úvodních misí na vyšší obtížnosti. Funguje jednoduše: výměnou za lepší loot si výrazně ztížíte život. Nepřátelé totiž díky tomuto systému citelně zesílí.
A podle prvních testů nejde o žádné drobné navýšení. Statistiky protivníků, včetně zdraví, výdrže i útočné síly, mohou být až zhruba trojnásobné. Výsledkem jsou mnohem intenzivnější souboje, kde každá chyba může znamenat konec. Přepálené buildy sice pořád dokážou bossy rychle rozebrat, ale obecně se obtížnost posouvá výrazně výš.
Update ale nepřináší jen těžší nepřátele. Do hry dorazilo i pět nových misí typu Battle Scroll, které jsou zaměřené na ty nejpokročilejší a další testování jejich schopností. Vedle toho patch obsahuje i klasickou várku úprav balancu a technických oprav na PlayStation 5 i PC. Celkově jde o největší update od vydání, který má ambici upravit samotný pocit ze hry.