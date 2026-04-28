Soulsovka Nioh 3 zvyšuje obtížnost až trojnásobně
zdroj: Koei Tecmo

28. 4. 2026 9:19 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Akční RPG Nioh 3 přitvrzuje. Nejnovější update 1.05 reaguje na častou kritiku, že hra je oproti předchozím dílům až příliš shovívavá, a přidává mechanismy, které mají vrátit sérii její pověstnou brutalitu. Hlavní novinkou je systém Stone of Penance, který si odemykáte už od úvodních misí na vyšší obtížnosti. Funguje jednoduše: výměnou za lepší loot si výrazně ztížíte život. Nepřátelé totiž díky tomuto systému citelně zesílí.

Nioh 3
Recenze
Nioh 3 – recenze pokračování samurajské soulsovky

A podle prvních testů nejde o žádné drobné navýšení. Statistiky protivníků, včetně zdraví, výdrže i útočné síly, mohou být až zhruba trojnásobné. Výsledkem jsou mnohem intenzivnější souboje, kde každá chyba může znamenat konec. Přepálené buildy sice pořád dokážou bossy rychle rozebrat, ale obecně se obtížnost posouvá výrazně výš.

Update ale nepřináší jen těžší nepřátele. Do hry dorazilo i pět nových misí typu Battle Scroll, které jsou zaměřené na ty nejpokročilejší a další testování jejich schopností. Vedle toho patch obsahuje i klasickou várku úprav balancu a technických oprav na PlayStation 5 i PC. Celkově jde o největší update od vydání, který má ambici upravit samotný pocit ze hry.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Fight Club #768 – O sci-fi akci Pragmata
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
Diablo: Lord of Hatred – 11 minut z hraní
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
We Were Here Tomorrow - Demo Trailer
Valor Mortis - Datum vydání
Valor Mortis - Datum vydání
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Graveyard Keeper 2 - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení
Don't Starve Elsewhere - Oznámení

