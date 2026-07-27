zdroj: Ryu ga Gotoku Studio

PC PlayStation 5 Xbox Series

Souboje ve Stranger Than Heaven budou kontaktní

27. 7. 2026 10:12 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Ambiciózní gangsterka Stranger Than Heaven, která vás postupně provede pěti epochami asijské mafie, je na cestě stát se obsáhlým prequelem série Yakuza / Like a Dragon. Bude to přitom velice kontaktní procházka.

Studio Ryu Ga Gotoku představilo další ukázku, tentokrát zaměřenou na souboje. Ty se vrací zpět k režimu v reálném čase bez tahů, takže se v nich budete aktivně bránit, útočit, uhýbat a provádět všemožná komba. Každý úder zjevně bude cítit, navrch na efekt přihazují tvůrci také dokončovací chvaty nebo chladné zbraně.

Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
Galerie

Každá éra se zároveň má trochu lišit, především s ohledem na soky, kteří se vám postaví. Naopak na vaší straně se objeví například legendární rapper Tupac Shakur, jehož přítomnost vzbudila vášně. Jestli bude do příběhu zapojený citlivě, zjistíme 15. ledna na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.

Smarty.cz
Tagy:
Japonsko
Zdroje:
Ryu ga Gotoku Studio
Hry:
Stranger Than Heaven
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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