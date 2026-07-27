Souboje ve Stranger Than Heaven budou kontaktní

Ambiciózní gangsterka Stranger Than Heaven, která vás postupně provede pěti epochami asijské mafie, je na cestě stát se obsáhlým prequelem série Yakuza / Like a Dragon. Bude to přitom velice kontaktní procházka.
Studio Ryu Ga Gotoku představilo další ukázku, tentokrát zaměřenou na souboje. Ty se vrací zpět k režimu v reálném čase bez tahů, takže se v nich budete aktivně bránit, útočit, uhýbat a provádět všemožná komba. Každý úder zjevně bude cítit, navrch na efekt přihazují tvůrci také dokončovací chvaty nebo chladné zbraně.
Každá éra se zároveň má trochu lišit, především s ohledem na soky, kteří se vám postaví. Naopak na vaší straně se objeví například legendární rapper Tupac Shakur, jehož přítomnost vzbudila vášně. Jestli bude do příběhu zapojený citlivě, zjistíme 15. ledna na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series X/S.