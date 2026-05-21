Sony v červnu na State of Play ukáže Wolverina a možná nový God of War

Červnový State of Play od Sony by podle zákulisních informací mohl nabídnout víc než jen nový pohled na Wolverinea. Insider Nate the Hate tvrdí, že Sony chystá i další exkluzivní oznámení pro PlayStation 5. Samotná prezentace proběhne 2. června a už teď je potvrzené, že hlavní hvězdou bude právě Wolverine od Insomniac Games. Sony má ukázat detailnější gameplay a soubojový systém před zářijovým vydáním hry.
Podle leaků by ale nemělo zůstat jen u něj. Ve hře je údajně i spin-off God of War zaměřený na Faye, matku Atrea a manželku Krata. Spekuluje se, že půjde o prequel odehrávající se ještě před událostmi rebootu z roku 2018. Další úniky naznačují, že by se ve hře mohl objevit i Týr a že příběh bude experimentovat s neobvyklejšími fantasy prvky, včetně mluvícího meče nebo bizarních společníků inspirovaných různými mytologiemi.
Velké first-party projekty dalších studií jsou podle insidera ale spíš nepravděpodobné. Housemarque nedávno vydalo Saros, Sucker Punch Productions má čerstvě po launchi Ghost of Yōtei a některé další týmy Sony údajně řeší zrušené projekty. Naopak je možné, že Sony představí nové exkluzivity od externích japonských nebo čínských studií, což se v posledních letech stává čím dál častěji.